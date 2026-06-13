  1. استانها
  2. گلستان
۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۷

آیت‌الله نورمفیدی: مسئولان پای حرف اصناف بنشینند

آیت‌الله نورمفیدی: مسئولان پای حرف اصناف بنشینند

گرگان-نماینده ولی‌فقیه در گلستان گفت: مسئولان باید مسائل و مطالبات اصناف، تولیدکنندگان و بازاریان را از نزدیک پیگیری کنند و در عین حال مانع شکل‌گیری انحصارطلبی در اقتصاد شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی ظهر شنبه در مراسم روز اصناف با گرامیداشت نقش تاریخی بازار در نهضت امام خمینی(ره)، اظهار کرد: نخستین گروه‌هایی که به نهضت امام پیوستند، بازاریان بودند و چهره‌های مؤثری همچون شهید مهدی عراقی، عسگراولادی و امانی‌ها در روزهای دشوار مبارزه، خدمات بزرگی به انقلاب اسلامی ارائه کردند.

وی با بیان اینکه بازاریان همواره به ایمان، دینداری و ارادت به اهل‌بیت(ع) شناخته شده‌اند، افزود: این سرمایه ارزشمند باید به نسل جدید بازار منتقل شود؛ زیرا ایمان و اعتقاد دینی از مهم‌ترین عوامل سلامت فردی و اجتماعی است.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان با استناد به عهدنامه مالک اشتر، جایگاه اصناف و فعالان اقتصادی را در نگاه امیرالمؤمنین(ع) مورد توجه قرار داد و گفت: حضرت علی(ع) به حاکمان سفارش می‌کنند که به سخنان بازرگانان، صنعتگران و فعالان اقتصادی گوش فرا دهند، مشکلات آنان را بررسی کنند و برای رفع موانع پیش رویشان تلاش کنند.

نورمفیدی ادامه داد: ارتباط نزدیک و مستمر میان دولت و اصناف می‌تواند بسیاری از چالش‌های اقتصادی را برطرف کرده و زمینه رونق تولید، تجارت و اشتغال را فراهم سازد.

وی در عین حال با اشاره به بخش دیگری از توصیه‌های امیرالمؤمنین(ع) خاطرنشان کرد: در کنار حمایت از فعالان اقتصادی، باید مراقب انحصارطلبی و تنگ‌نظری در حوزه اقتصاد نیز بود؛ چرا که برخی آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اقتصادی از همین نگاه‌های انحصارگرایانه ناشی می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان تأکید کرد: اصناف و بازاریان همواره از ارکان مهم اقتصاد کشور و پشتیبانان انقلاب اسلامی بوده‌اند و حفظ این جایگاه ارزشمند نیازمند تعامل، اعتماد متقابل و توجه به مطالبات این قشر اثرگذار است.

کد مطلب 6858952

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها