به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدکاظم نورمفیدی ظهر شنبه در مراسم روز اصناف با گرامیداشت نقش تاریخی بازار در نهضت امام خمینی(ره)، اظهار کرد: نخستین گروههایی که به نهضت امام پیوستند، بازاریان بودند و چهرههای مؤثری همچون شهید مهدی عراقی، عسگراولادی و امانیها در روزهای دشوار مبارزه، خدمات بزرگی به انقلاب اسلامی ارائه کردند.
وی با بیان اینکه بازاریان همواره به ایمان، دینداری و ارادت به اهلبیت(ع) شناخته شدهاند، افزود: این سرمایه ارزشمند باید به نسل جدید بازار منتقل شود؛ زیرا ایمان و اعتقاد دینی از مهمترین عوامل سلامت فردی و اجتماعی است.
نماینده ولیفقیه در گلستان با استناد به عهدنامه مالک اشتر، جایگاه اصناف و فعالان اقتصادی را در نگاه امیرالمؤمنین(ع) مورد توجه قرار داد و گفت: حضرت علی(ع) به حاکمان سفارش میکنند که به سخنان بازرگانان، صنعتگران و فعالان اقتصادی گوش فرا دهند، مشکلات آنان را بررسی کنند و برای رفع موانع پیش رویشان تلاش کنند.
نورمفیدی ادامه داد: ارتباط نزدیک و مستمر میان دولت و اصناف میتواند بسیاری از چالشهای اقتصادی را برطرف کرده و زمینه رونق تولید، تجارت و اشتغال را فراهم سازد.
وی در عین حال با اشاره به بخش دیگری از توصیههای امیرالمؤمنین(ع) خاطرنشان کرد: در کنار حمایت از فعالان اقتصادی، باید مراقب انحصارطلبی و تنگنظری در حوزه اقتصاد نیز بود؛ چرا که برخی آسیبها و ناهنجاریهای اقتصادی از همین نگاههای انحصارگرایانه ناشی میشود.
نماینده ولیفقیه در گلستان تأکید کرد: اصناف و بازاریان همواره از ارکان مهم اقتصاد کشور و پشتیبانان انقلاب اسلامی بودهاند و حفظ این جایگاه ارزشمند نیازمند تعامل، اعتماد متقابل و توجه به مطالبات این قشر اثرگذار است.
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