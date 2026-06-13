دعوت از چهار داور ووشو ایران برای حضور در بازی های آسیایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی فدراسیون ووشو، کنفدراسیون ووشو آسیا (WFA) با ارسال نامه‌ای رسمی به فدراسیون ووشو ایران اعلام کرد که کمیته برگزارکننده بازی‌های آسیایی آیچی- ناگویا ۲۰۲۶ (AINAGOC) از ۴ ایرانی به‌عنوان مسئولان فنی بین‌المللی (ITO) دعوت به حضور در رقابت‌ها کرده‌است.

بر این اساس با توجه به ارتباط مستمر و مثبت فدراسیون ووشو ایران با کنفدراسیون ووشو آسیا و فدراسیون جهانی ووشو و با درنظر گرفتن تعهد، سابقه مثبت و تخصص داوران و پزشک ووشو ایران در رویدادهای بین‌المللی و اهمیت و حساسیت بازی‌های آسیایی، نفرات زیر برای حضور در رقابت‌های ووشو بازی‌های آسیایی که از یک‌شنبه ۲۰ اکتبر (۲۹ شهریور) تا پنج‌شنبه ۲۴ اکتبر (۲ مهر) در سالن هنرهای رزمی آیچی برگزار خواهد شد، به‌عنوان مسئولان فنی به شرح زیر حضور یابند.

مهرداد شیرازی، رئیس کمیته فنی فدراسیون ووشو ایران به‌عنوان رئیس هیأت ژوری ساندا

امیرعباس لشکری، رئیس کمیته پزشکی و عضو هیأت‌رئیسه فدراسیون ووشو ایران به‌عنوان ناظر پزشکی تالو

مجید خوبیاری، رئیس کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون ووشو ایران به‌عنوان داور ساندا

محمد فتحی‌راد، داور بین‌المللی ووشو ایران به‌عنوان داور تالو.