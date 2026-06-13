به گزارش خبرنگار مهر، حیدر رفاهی صبح شنبه در نشست اعضای شورای اسلامی شهر بوشهر با انتقاد از وضعیت نامطلوب حفاریهای ترمیم نشده در معابر شهری، بر ضرورت نظارت دقیقتر و اقدام فوری از سوی دستگاههای خدماترسان و شهرداری برای رفع این معضل تأکید کرد.
وی بیان کرد: متأسفانه شاهد آن هستیم که برخی دستگاههای خدماترسان پس از انجام حفاری در معابر، نسبت به ترمیم و بازسازی محل اقدام نمیکنند. این در حالی است که شهرداری به منظور تسهیل امور و رفع نیاز شهروندان، مجوزهای لازم برای حفاری را صادر میکنند.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر با بیان اینکه این وضعیت موجب نارضایتی عمومی و بروز مشکلات ترافیکی و ایمنی برای شهروندان شده است، افزود: لازم است نظارت دقیقی از سوی شهرداری و همچنین خود دستگاههای خدماترسان بر روند ترمیم این حفاریها صورت پذیرد تا حقوق شهروندان در این خصوص رعایت شود.
لزوم فضاسازی مناسب شهر برای محرم
وی با اشاره به نزدیک بودن ایام ماه محرم و عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بر لزوم فضاسازی مناسب شهر در خور شأن این ایام سوگواری تأکید کرد.
رفاهی بر اهمیت تسریع در اجرای پروژههای سرمایهگذاری و عمرانی از جمله پروژه گذر۲۴ متری غرب تنگکها تأکید کرد و افزود: این پروژه که یکی از طرحهای مهم و زیربنایی در حوزه حمل و نقل و توسعه محلات جنوبی شهر محسوب میشود، متأسفانه به دلیل وجود معارض ملکی، هنوز به مرحله نهایی و بهرهبرداری نرسیده است.
وی از دستگاههای ذیربط درخواست کرد تا با رویکردی تعاملی و با هدف رفع هر چه سریعتر مشکل معارض، اقدامات لازم را به عمل آورند تا این پروژه مهم شهری هر چه زودتر تکمیل و در اختیار شهروندان قرار گیرد.
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