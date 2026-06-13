به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام حوزه‌های علمیه خواهران به مناسبت سالروز جنگ تحمیلی دوم و گرامیداشت شهدای مقاومت، به شرح زیر است:



بسم الله الرحمن الرحیم



«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»



سالروز جنگ تحمیلی دوم، یادآور یکی از درخشان‌ترین جلوه‌های مقاومت، ایثار و اقتدار ملت بزرگ ایران اسلامی در برابر جبهه استکبار و صهیونیسم جهانی است؛ جنگی که با پندار خام ضعیف بودن ایران اسلامی توسط رژیم کودک‌کش و جنایتکار صهیونیستی و با پشتیبانی کامل و چراغ سبز آمریکا و متحدانش آغاز کرد تا اراده یک ملت را درهم بشکند و پرچم عزت و استقلال را بر زمین اندازد. اما دشمنِ زبون، بار دیگر در شناخت حقیقت این ملت و عمق ایمان و بصیرت فرزندان انقلاب اسلامی دچار خطایی راهبردی شد چرا که ملت ایران با تکیه بر فرهنگ عاشورا، رهبری حکیمانه و روحیه مقاومت، در برابر این تجاوز آشکار ایستاد و نقشه‌های دشمن را ناکام گذاشت.



در آن روزهای سرنوشت‌ساز، جمعی از فرماندهان پرافتخار، مدافعان امنیت، دانشمندان غیور و مردم بی‌گناه، مظلومانه آماج جنایات دشمن قرار گرفتند و به فیض عظیم شهادت نائل آمدند. خون پاک آنان نه‌تنها شجره طیبه انقلاب اسلامی را آبیاری کرد، بلکه موجی از وحدت، همبستگی و روحیه جهادی را در سراسر کشور پدید آورد و اقتدار جمهوری اسلامی ایران را بیش از پیش به نمایش گذاشت.



حوزه‌های علمیه خواهران نیز در این میدان پرافتخار، سهمی ارزشمند در کاروان ایثار و شهادت داشت و تعداد چهار نفر از طلاب خواهر، با تأسی از سیره حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها)، جان خویش و فرزندانشان را در راه دفاع از ارزش‌های الهی، انقلاب اسلامی و عزت میهن تقدیم کردند و کربلایی دیگر رقم زده و نام خود را در زمره شهدای سرافراز این مرز و بوم جاودانه ساختند.



همچنین در جنگ تحمیلی سوم، طلاب و اساتید حوزه‌های علمیه خواهران با تقدیم بیش از ۵۰ شهید والامقام از اقوام درجه یک، نشان دادند که بانوان طلبه، در کنار رسالت علمی، فرهنگی و تربیتی خود، در عرصه دفاع از اسلام، انقلاب و آرمان‌های نظام اسلامی نیز حضوری مؤثر، آگاهانه و افتخارآفرین دارند.



امروز، در سالگرد آن حماسه‌های ماندگار، سومین جنگ تحمیلی نیز از سوی استکبار جهانی بر ملت ایران تحمیل شد. هرچند در این مسیر، بزرگ‌ترین داغ و سنگین‌ترین خسارت، یعنی شهادت قائد عظیم الشان حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای، بر ملت ایران وارد آمد، اما خون مطهر ایشان نهال خیزش و بعثت ملی را بارور ساخت. ملت ایران با الهام از راه و آرمان‌های او، یکپارچه به میدان آمد و سرانجام با ایستادگی و فداکاری، توطئه دشمنان را ناکام گذاشت و دست بیگانگان را از سر ایران اسلامی کوتاه کرد.



یاد و خاطره تمامی شهدای عزیز، به‌ویژه شهدای حوزه‌های علمیه خواهران را گرامی و ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان از مجاهدت خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و همه مدافعان امنیت و اقتدار کشور قدردانی کرده و اعلام می‌دارد که تحت رهنمودهای داهیانه رهبری معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای حفظه الله، در مسیر تبیین معارف اسلامی، پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی، تقویت جبهه فرهنگی مقاومت و تربیت نسل مؤمن، انقلابی و تمدن‌ساز، استوار و پایدار خواهیم ماند.

سلام و درود بر امام راحل عظیم الشان و امام شهیدمان وهمه شهدای راه پرافتخار حسینی.