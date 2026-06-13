به گزارش خبرنگار مهر، عبد الله امیری ظهر شنبه در نشست خبری با حضور اسماعیل بقایی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی با اشاره به گذشت یک سال از آغاز تحرکات خصمانه دشمن در قالب جنگ‌های 12 روزه و 40 روزه، اظهار کرد: یاد و خاطره شهدای سرافراز انقلاب اسلامی و نظام، به‌ویژه شهدای این دو جنگ تحمیلی و شهید سپهبد شادمانی را گرامی می‌داریم.

وی با تشریح ماهیت این جنگ‌ها افزود: اگرچه در ظاهر، دشمن ادعای هدف قرار دادن زیرساخت‌های هسته‌ای کشور را مطرح می‌کرد، اما تحلیل‌های دقیق سیاسی و رسانه‌ای نشان می‌دهد که هدف اصلی و باطنی این هجمه‌ها، فروپاشی و تجزیه ایران بوده است.

مدیرکل حوزه استاندار و روابط عمومی استانداری همدان در ادامه با تبیین ابعاد جنگ‌های رخ داده تصریح کرد: جنگ‌های اخیر، جلوه‌ای بارز از کارآمدی نظام حکمرانی کشور در شرایط جنگی بود.

وی ادامه داد: هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح، دستگاه دیپلماسی و به‌ویژه حضور آگاهانه مردم، منظومه‌ای قدرتمند را شکل داد که منجر به خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن شد.

امیری با اشاره به اضلاع سه‌گانه مقاومت ملت ایران در برابر هجمه‌های دشمن گفت: اقتدار دفاعی کشور، تاب‌آوری اجتماعی و صلابت دستگاه دیپلماسی، سه ضلع اصلی ایستادگی تاریخی ملت ما در این نبرد ترکیبی بودند.

وی افزود: دیپلماسی جنگ، بخشی تفکیک‌ناپذیر از این نبرد است و باید در کنار سایر مولفه‌ها به آن نگریست.

مدیرکل حوزه استاندار و روابط عمومی استانداری همدان با تقدیر از نقش‌آفرینی کنشگران مدنی و اصحاب رسانه در مدیریت فضای استان همدان در ایام جنگ چهل‌روزه خاطرنشان کرد: اگر امروز ادعا می‌کنیم که فضای استان به خوبی مدیریت و تمشیت شد، بخشی از آن مرهون مجاهدت‌های اصحاب رسانه، سمن‌ها، احزاب و تشکل‌های مردمی است که انصافاً پای کار بودند.

در پایان این نشست، معاون سیاسی استاندار همدان ضمن خیرمقدم به سخنگوی وزارت امور خارجه، بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماسی عمومی برای تبیین حقایق و خنثی‌سازی جنگ روانی دشمن تأکید کرد.