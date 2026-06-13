میانگین قیمت نفت برنت امسال ۹۴ دلار خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بانک جهانی پیشبینی کرد که میانگین قیمت نفت خام برنت برای سال ۲۰۲۶ میلادی ۹۴ دلار برای هر بشکه خواهد بود که نسبت به پارسال (۲۰۲۵) ۳۶ درصد افزایش را نشان میدهد.
برآوردهای این بانک حکایت از آن دارد که بدترین اختلالهای پیشروی تأمین انرژی تا پایان ماه ژوئیه امسال کاهش مییابد و در این اوضاع تورم جهانی ۴ درصد پیشبینی میشود.
براساس اعلام بانک جهانی، اگر اختلالها در حوزه انرژی بیشتر از این به طول بینجامد و قیمت نفت امسال بهطور میانگین ۱۱۵ دلار برای هر بشکه باشد، رشد اقتصادی میتواند به ۲.۱ درصد برسد و این اوضاع تورم را به ۴.۴ درصد میرساند.
این گزارش میافزاید: در صورتی که شوک انرژی بر بازارهای مالی تأثیر بگذارد و به افت قیمت انرژی و نوسانهای بیشتر منجر شود، چشمانداز اقتصادی مبهمتر میشود و رشد اقتصادی به تنها ۱.۳ درصد خواهد رسید.
آیهان کوز، معاون اقتصاددان ارشد بانک جهانی، گفت: این سناریوهای ریسک نشان میدهد که اگر انرژی و فشار مالی یکدیگر را تقویت کنند، چشمانداز اقتصادی چقدر سریع میتواند تضعیف شود.
بانک جهانی در تازهترین برآورد خود پیشبینی رشد جهانی را به ۲.۵ درصد رساند و هشدار داد در صورت گسترش پیامدهای جنگ به بازارهای جهانی، این رقم به ۱.۳ درصد میرسد.
بانک جهانی پیشبینی خود درباره رشد اقتصادی جهان برای سال ۲۰۲۶ را به دلیل جنگ در خاورمیانه به ۲.۵ درصد رساند و اعلام کرد که در صورت تشدید اختلالهای عرضه انرژی و نگرانی در بازارها، رشد اقتصادی میتواند به ۱.۳ درصد برسد.
این بانک در گزارش ۶ ماهه چشماندازهای اقتصادی جهان اعلام کرد که رشد جهانی در سال ۲۰۲۵ به ۲.۹ درصد رسید که ۰.۲ درصد نسبت به برآورد ژانویه افزایش یافته است.
پیشبینی بانک جهانی درباره رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۶ نسبت به برآورد ژانویه ۰.۱ درصد کاهش یافته است که پایینترین رقم از زمان بحران شیوع بیماری کروناست.
این بانک برآوردهای خود را برای دوسوم کشورها به دلیل جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران کاهش داد و بیشترین کاهشها را برای اماراتمتحده عربی، عراق و دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه در نظر گرفت که صادرات انرژی آنها بهشدت تحتتأثیر این درگیری قرار گرفته است.
جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و به دنبال آن اختلال تردد از تنگه هرمز سبب افزایش شدید قیمت انرژی، تجدید فشارهای تورمی در سراسر جهان و افزایش انتظارها برای سیاستهای مالی سختگیرانهتر در بسیاری از کشورها شده است.
قیمت کود نیز بهشدت افزایش یافته و نگرانیهایی را درباره بحران بزرگ تأمین مواد غذایی ایجاد کرده است.
ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی، گفت: پیشبینی میشود رشد جهانی در سالهای ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ به ۲.۸ درصد برسد، اما این رقم هنوز ۰.۴ درصد کمتر از میانگین رقمهای مشاهدهشده در دهه ۲۰۱۰ است که به دلیل عوامل متعددی ازجمله روند کند رشد جمعیت، افت رشد سرمایهگذاری خصوصی، کاهش سرمایهگذاری عمومی، افزایش بدهی عمومی و رشد کندتر تجارت روی داده است.
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