به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین ارزیابی خود از اقتصاد جهانی، پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان را کاهش داد و اعلام کرد افزایش قیمت انرژی و تداوم اختلال در برخی مسیرهای اصلی کشتیرانی، ریسک‌های تازه‌ای برای اقتصاد جهانی ایجاد کرده است.

بر اساس این گزارش، صندوق بین‌المللی پول سه سناریوی متفاوت برای روند رشد اقتصاد جهانی ترسیم کرده است که شامل سناریوی مرجع، سناریوی نامطلوب و سناریوی شدید می‌شود. این سناریوها بر اساس شدت تداوم اختلالات در بازار انرژی و تجارت جهانی طراحی شده‌اند.

در سناریوی نامطلوب، رشد اقتصاد جهانی از ۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ به حدود ۲.۵ درصد در سال جاری کاهش می‌یابد. در همین سناریو پیش‌بینی شده است قیمت نفت در سال جاری در محدوده حدود ۱۰۰ دلار در هر بشکه باقی بماند و در سال ۲۰۲۷ به حدود ۷۵ دلار کاهش یابد.

بر اساس بدبینانه‌ترین برآورد این نهاد، در صورت تشدید اختلالات در بازار انرژی، قیمت نفت می‌تواند در سال ۲۰۲۶ به طور متوسط به ۱۱۰ دلار در هر بشکه و در سال ۲۰۲۷ به حدود ۱۲۵ دلار برسد. چنین وضعیتی می‌تواند فشار قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی جهان وارد کند.

صندوق بین‌المللی پول در سناریوی مرجع خود فرض کرده است که با کاهش تدریجی تنش‌ها در بازار انرژی، قیمت نفت در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ به سطوح متعادل‌تری بازگردد و میانگین قیمت نفت در آن سال حدود ۸۲ دلار در هر بشکه باشد.

در همین حال، پیر-اولیویه گورینچاس، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول، اعلام کرد که با توجه به تداوم اختلالات در بازار انرژی، احتمال تحقق سناریوی نامطلوب در حال افزایش است.

این نهاد مالی بین‌المللی همچنین هشدار داد در بدترین حالت، رشد اقتصاد جهانی ممکن است تا حدود ۲ درصد کاهش یابد؛ سطحی که در دهه‌های اخیر تنها در چند مقطع محدود از جمله بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۹ و بحران ناشی از همه‌گیری کووید‑۱۹ در سال ۲۰۲۰ تجربه شده است.

صندوق بین‌المللی پول تأکید کرد که در صورت کاهش تنش‌ها در بازار انرژی، همراه با تداوم سرمایه‌گذاری در فناوری، کاهش نرخ‌های بهره و بهبود شرایط تجاری، چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی می‌تواند بهبود یابد.