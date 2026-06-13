از سنجش مقاومت دینی تهران تا تدوین فقه مقاومت در اوج جنگ

حجت الاسلام سید علی موسوی مدیر پژوهشکده باقرالعلوم در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح اقدامات این مرکز در دوران جنگ دوازده روزه گفت: اولویت اول ما در مواجهه با جنگ توصیف دقیق وضعیت موجود بود که بر همین اساس پیمایش های میدانی برای سنجش میزان حضور مردم تهران و بررسی ابعاد دینی این مقاومت انجام شد.

موسوی افزود: در گام نخست توصیف وضعیت مقاومت مردم تهران از دیدگاه سازمان تبلیغات اسلامی مورد بررسی قرار گرفت تا مشخص شود آیا این حضور یک پدیده کاملا دینی و اسلامی است یا خیر. همچنین پرسشنامه های حضور در میادین و مصاحبه های عمیق با شهروندان تهرانی انجام شد تا نحوه زیست مردم در شرایط جنگی و دغدغه های روزمره آنان به دقت ثبت و ضبط شود.

وی ادامه داد: در لایه تحلیلی با همکاری گروه تاریخ و سیره رهبران انقلاب اسلامی وضعیت های مشابه تاریخی مورد واکاوی قرار گرفت. یادداشت های راهبردی با محوریت سیره اهل بیت و پیامبر اکرم در شرایط جنگی تولید و در سایت پژوهه منتشر شد. همچنین پژوهش های متعددی در حوزه تاریخ اجتماعی و تحلیل سیاسی ایران انجام گرفت.

مدیر پژوهشکده باقرالعلوم در بخش دیگری از سخنان خود به فاز تجویزی و عملیاتی اشاره کرد و گفت: به دلیل ارتباط ارگانیکی که با مجموعه های اثرگذار از ابتدای جنگ برقرار بود حتی در روزهای تعطیل نوروز و جمعه ها نیز توقفی در تولید محتوا نداشتیم و شاهد انتشار و توزیع بیش از ۹۰ جزوه و پیام راهبردی از ایام جنگ تا امروز بوده ایم.

موسوی افزود: تشکیل یک تیم کارشناسی متشکل از جامعه شناسان متخصص در مبانی اندیشه سیره امام و پژوهشگران حوزه مطالعات سیاسی و منطقه از دیگر اقدامات مهم بود. این گروه حدود ۴ تا ۵ ساعت روی هر محور مباحثه می کردند تا در نهایت ۱۲ تا ۱۴ محور اصلی استخراج و مطالب مرتبط با آن تدوین شود. این فرایند باعث شکل گیری یک هویت منسجم علمی شد که در آن هر عضو از زاویه تخصص خود به میز گفت و گو می نشست.

وی در تشریح خروجی های گروه مقاومت گفت: کتاب فقه مقاومت اثر ایزدهی است و به زودی چاپ می شود و کتاب انسان مقاومت نوشته بابایی نیز در مراحل نهایی انتشار قرار دارد.

موسوی افزود: در لایه عملیات و تولید میکرو رسانه ها در زمان جنگ به سراغ تک تک صاحبان اندیشه حوزه علمیه رفتیم تا نسبت عرفانی و معرفتی آنان با جنگ تشریح و تدوین شود. همچنین در مرکز گفتمان سازی مکتب امام بر اساس نگاه محله محوری به سراغ ساخت پلتفرمی رفتیم که مطالعات مفهومی آن انجام شده و در حال کار نهایی است.

مدیر پژوهشکده باقرالعلوم تاکید کرد: هدف ما این است که فضای مجازی دستیار و کمک کننده فضای حقیقی باشد. ما می خواهیم پلتفرم ها به جای ایجاد گسست اجتماعی ارتباطات را تسهیل کنند و ظرفیت های محله ای را توسعه دهند تا در حالت ایده آل همه افراد به تولیدکننده محتوا تبدیل شوند.

موسوی در پایان به انتشارات علمی این مجموعه اشاره کرد و گفت: مجله آورد نیز به صورت تخصصی و علمی روی موضوع موشک کار پژوهشی انجام داده است.