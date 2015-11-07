برگزاری طرح سوگواره بصیرت عاشورایی در ۱۱۰۲۵ حسینیه، مسجد و تکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، شرفخانی با اشاره به اینکه نیات ۵۰ هزار موقوفه کشور مرتبط با عزاداری امام حسین (ع) است و سازمان اوقاف وظیفه اجرای امینانه نیات واقفان خیراندیش را دارد، گفت: بر این اساس هرساله در ایام ماه های محرم و صفر طرح ملی و سراسری سوگواره بصیرت عاشورایی با هدف اجرای امینانه نیات واقفان خیراندیش مرتبط با عزاداری امام حسین (ع)، تبیین قیام اباعبدالله الحسین (ع)، تبیین عبرت ها و درس های عاشورا، تقویت باورهای دینی، ترویج معارف اهل بیت (ع) بخصوص امام حسین (ع)، تبیین سبک زندگی حسینی و ایجاد بصیرت افزایی در میان مردم با بهره گیری از بیانات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری پیرامون قیام امام حسین (ع) برگزار می شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه در مجموع بیش از ۳۷ هزار جلسه سخنرانی در بقاع متبرکه، حسینیه ها، تکایا و مساجد در طول اجرای این طرح برگزار شد، افزود : ۲۳ هزار و ۹۹۰ جلسه سخنرانی و روضه خوانی در بقاع متبرکه و ۱۳ هزار و ۱۲۰ جلسه در حسینیه ها، تکایا و مساجد برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه برنامه های سخنرانی ها و روضه خوانی ها در بقاع متبرکه، حسینیه ها، تکایا و مساجد توسط روحانیون و مبلغین اعزامی، بومی و مستقر در بقاع متبرکه برگزار شد، تصریح کرد : در مجموع برای برگزاری طرح بصیرت عاشورایی در دهه نخست ماه محرم؛ ۱۳۹۴ مبلغ اعزامی از استان قم، ۲۴۱۱ مبلغ بومی از حوزه های علمیه استانی و ۲۰۴۸ روحانی و مبلغ مستقر در مراکز فرهنگی امامزادگان مشارکت داشتند.

شرفخانی با اشاره به اینکه در مجموع بیش از ۶۵ میلیون نفر بار زائر در عزاداری های طرح بصیرت عاشورایی شرکت کردند، گفت : ۲۱ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۱۵۲ نفر بار زائر در برنامه های بقاع متبرکه و امامزادگان و ۴۴ میلیون و ۶۲ هزار و ۵۲۰ نفر در برنامه های حسینیه ها، تکایا و مساجد حضور یافتند.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اینکه تجمع بزرگ لبیک یا حسین (ع) امسال در روز نخست ماه محرم در ۴۰۱ امامزاده کشور برگزار شد، افزود : در مجموع در این طرح، ۶۲۵ هزار و ۹۳۱ نفر در این تجمع به عزاداری پرداختند.

وی با اشاره به اینکه همایش شیرخوارگان حسینی نیز در نخستین جمعه ماه محرم به یاد کودک شش ماهه دشت کربلا در ۱۹۶۲ امامزاده کشور برگزار شد، گفت : در مجموع در این طرح ۶۴۳ هزار و ۱۰۰ نفر از بانوان عزادار به همراه کودکان شیرخوار خود شرکت کردند.

شرفخانی با اشاره به اینکه همایش احلی من العسل در روز ششم ماه محرم به یاد قاسم ابن الحسن با حضور نوجواران عاشورایی در ۳۲۲ بقعه متبرکه برگزار شد، ادامه داد : در مجموع در این طرح ۷۹۳ هزار و ۸۷ از نوجوانان به عزاداری پرداختند.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه همایش رهروان زینبی در عصر روز دوازدهم محرم با حضور بانوان با شعار لبیک یا زینب (س) در ۳۶۳ امامزاده کشور برگزار شد، گفت : در مجموع ۳۷۸ هزار و ۸۸۵ بانوی عزادار در این طرح به عزاداری پرداختند.

وی در پایان با اشاره به اینکه یکی از برنامه های طرح بصیرت عاشورایی حمایت از هیات های مذهبی است، افزود: این حمایت ها و کمک ها براساس نیات واقفان که قیدهای زمانی و مکانی دارند و همچنین شاخص های تعیین شده از سوی سازمان اوقاف مبنی بر وجود برنامه های قرائت قرآن، سخنرانی، بیان احکام و عزاداری در مراسم هیات ها صورت می گیرد که امسال در این راستا به ۳۳۵۷ هیات کمک شد.