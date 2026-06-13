نجات مرد ۵۹ ساله در ارتفاعات شبستر پس از ۴ ساعت عملیات شبانه

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد مونس‌علی در تشریح جزئیات این عملیات گفت: ساعت ۰۰:۳۰ بامداد روز شنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۵، در پی گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان مبنی بر مفقود شدن یک مرد ۵۹ ساله در ارتفاعات روستای دریان، بلافاصله یک تیم از مرکز پاسخگویی اضطراری این جمعیت به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی افزود: نجاتگران با وجود تاریکی مطلق، مسیرهای صعب‌العبور کوهستانی و شرایط دشوار جوی، عملیات جست‌وجو را آغاز و پس از چهار ساعت تلاش مستمر، فرد مفقود شده را شناسایی کردند.

رئیس جمعیت هلال احمر شبستر گفت: این عملیات در ساعت ۴:۱۸ بامداد روز شنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۵، پس از ۴ ساعت تلاش مستمر نجاتگران، با انتقال فرد مفقود شده به محل امن با موفقیت به پایان رسید .