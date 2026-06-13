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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۱

نجات مرد ۵۹ ساله در ارتفاعات شبستر پس از ۴ ساعت عملیات شبانه

نجات مرد ۵۹ ساله در ارتفاعات شبستر پس از ۴ ساعت عملیات شبانه

شبستر- رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان شبستر گفت: نجاتگران جمعیت هلال‌احمر شهرستان شبستر در یک عملیات جست‌وجوی چهارساعته، مرد ۵۹ ساله‌ مفقود شده را کشف و به منطقه امن انتقال داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد مونس‌علی در تشریح جزئیات این عملیات گفت: ساعت ۰۰:۳۰ بامداد روز شنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۵، در پی گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان مبنی بر مفقود شدن یک مرد ۵۹ ساله در ارتفاعات روستای دریان، بلافاصله یک تیم از مرکز پاسخگویی اضطراری این جمعیت به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی افزود: نجاتگران با وجود تاریکی مطلق، مسیرهای صعب‌العبور کوهستانی و شرایط دشوار جوی، عملیات جست‌وجو را آغاز و پس از چهار ساعت تلاش مستمر، فرد مفقود شده را شناسایی کردند.

رئیس جمعیت هلال احمر شبستر گفت: این عملیات در ساعت ۴:۱۸ بامداد روز شنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۵، پس از ۴ ساعت تلاش مستمر نجاتگران، با انتقال فرد مفقود شده به محل امن با موفقیت به پایان رسید .

کد مطلب 6858744

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