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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۵

عملیات شبانه هلال‌احمر برای تخلیه آب از منازل مسکونی در اهر

عملیات شبانه هلال‌احمر برای تخلیه آب از منازل مسکونی در اهر

اهر- رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان اهر از انجام عملیات تخلیه آب از منازل مسکونی در پی بارش شدید باران در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر رسولی روز دوشنبه با اعلام این خبر گفت: در پی گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان مبنی بر آب‌گرفتگی ۴ واحد مسکونی در محدوده میدان شورا (خیابان‌های رسالت و قدس)، بلافاصله یک تیم عملیاتی از جمعیت هلال‌احمر شهرستان اهر به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: به دنبال بارش شدید و نفوذ حجم قابل‌توجهی از آب به داخل ۴ واحد مسکونی، امدادگران هلال‌احمر با همکاری تیم عملیاتی آتش‌نشانی، عملیات تخلیه آب از واحدهای مسکونی و معابر اطراف را آغاز و اقدامات لازم برای مهار آب‌گرفتگی را انجام دادند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان اهر ادامه داد: با توجه به احتمال بروز خسارت به لوازم و تأسیسات منازل، امدادگران به‌صورت مستمر و فشرده عملیات تخلیه آب را ادامه دادند و سرانجام عملیات به‌طور کامل به پایان رسید.

کد مطلب 6853944

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