به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر رسولی روز دوشنبه با اعلام این خبر گفت: در پی گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان مبنی بر آب‌گرفتگی ۴ واحد مسکونی در محدوده میدان شورا (خیابان‌های رسالت و قدس)، بلافاصله یک تیم عملیاتی از جمعیت هلال‌احمر شهرستان اهر به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: به دنبال بارش شدید و نفوذ حجم قابل‌توجهی از آب به داخل ۴ واحد مسکونی، امدادگران هلال‌احمر با همکاری تیم عملیاتی آتش‌نشانی، عملیات تخلیه آب از واحدهای مسکونی و معابر اطراف را آغاز و اقدامات لازم برای مهار آب‌گرفتگی را انجام دادند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان اهر ادامه داد: با توجه به احتمال بروز خسارت به لوازم و تأسیسات منازل، امدادگران به‌صورت مستمر و فشرده عملیات تخلیه آب را ادامه دادند و سرانجام عملیات به‌طور کامل به پایان رسید.