به گزارش خبرنگار مهر، صابر جودی ظهر چهارشنبه با بیان اینکه این پویش با هدف ارتقای دانش عمومی و توانمندسازی مردم در شرایط بحرانی طراحی شده است، گفت: پویش «خیابان با ما» با ارائه آموزش‌های سریع، کوتاه و کاربردی در محل تجمعات شبانه مردمی اجرا می‌شود تا شهروندان بتوانند در لحظات حساس پس از حادثه و پیش از رسیدن نیروهای امدادی، اقدامات مؤثری برای نجات جان مصدومان انجام دهند.

وی با اشاره به ماهیت عملیاتی این طرح افزود: آموزش‌های ارائه‌شده در این پویش بر محورهایی نظیر احیای قلبی-ریوی (CPR)، کنترل خونریزی، مدیریت سوختگی، آتل‌بندی شکستگی‌ها و اصول پانسمان و بانداژ استوار است که به‌صورت چهره‌به‌چهره به شهروندان آموزش داده می‌شود.

جودی در تشریح عملکرد این پویش تا تاریخ ۲۰ خردادماه، به فعالیت ۱۶۵ مربی هلال‌احمر استان اشاره کرد و افزود: اقدامات آموزشی در این طرح در سه قالب مجزا پیاده‌سازی شده است:

۱.غرفه‌های آموزشی: برپایی ۳۸ غرفه با حضور ۹۱ مربی که منجر به ارائه آموزش به ۲۲۳ هزار و ۲۹۸ نفر شد.

۲. تیم‌های سیار: فعالیت ۲۸ تیم آموزشی در میادین شهری با حضور ۵۶ مربی که ۵ هزار و ۱۲۰ نفر را تحت پوشش قرار دادند.

۳. آموزش‌های تریبونی: اجرای ۲۰ برنامه سخنرانی آموزشی با مشارکت ۱۸ مربی که ۱۴۵۵ دقیقه آموزش مستقیم را به مخاطبان ارائه دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان در پایان با تأکید بر استمرار آموزش‌های همگانی خاطرنشان کرد: در مجموع، پویش «خیابان با ما» توانسته است ۲۲۸ هزار و ۴۱۸ شهروند را با مهارت‌های حیاتی امداد و نجات آشنا کند؛ مهارتی که به‌طور مستقیم در کاهش آسیب‌های ناشی از حوادث و نجات جان هم‌وطنان نقش‌آفرین است.