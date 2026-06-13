به گزارش خبرنگار مهر مرتضی زمانیان، معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد در گفت وگویی تلویزیونی گفت: اجرای آزمایشی اتصال کارت سوخت به کارت‌های بانکی از هفته جاری کلید می‌خورد.

وی با اشاره به جزئیات این طرح اظهار داشت که طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، مسئولیت این پروژه بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته بود. بر اساس برنامه‌ریزی‌های اولیه، مقرر بود این طرح در اسفندماه سال گذشته اجرایی شود، اما به دلیل شرایط ناشی از جنگ تحمیلی و احتمال حملات سایبری در این بستر، عملیاتی شدن آن با تاخیر مواجه شد.

زمانیان در ادامه تصریح کرد که با دریافت تمامی مجوزهای لازم، طی هفته جاری «آزمایش سرد» و در هفته آینده «آزمایش گرم» این طرح انجام خواهد شد. پس از اتمام مراحل عیب‌یابی و بررسی نهایی نتایج آزمایش‌ها، اجرای سراسری این طرح از ماه آینده آغاز می‌شود تا شهروندان بتوانند از کارت‌های بانکی خود به عنوان کارت سوخت استفاده کنند.