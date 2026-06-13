رتبه دوم پلدختر در حوزه زراعت؛ رشد چشمگیر کشت آفتابگردان

احمدرضا ساتیاروند، روز شنبه به مناسبت هفته جهاد کشاورزی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بخش مکانیزاسیون، رتبه شهرستان نیز با رشد بیش از ۱۰۸ درصدی ماشینآلات کاشت، از رتبه یازدهم به پنجم استان لرستان افزایش یافته است.
مهمترین دستاوردهای دو سال اخیر؛ از گلخانهها تا سامانههای نوین آبیاری
وی تصریح کرد: افزایش ۵۵ درصدی سطح گلخانهها، رشد ۱۴۳ درصدی اجرای سامانههای نوین آبیاری، توسعه ۴۶۰ درصدی کشت دانههای روغنی، رشد ۶۵۰ درصدی سطح زیر کشت آفتابگردان و افزایش حدود ۶۰۰ درصدی کشت حبوبات، از مهمترین دستاوردهای طی دو سال اخیر به شمار میرود.
تسهیل دسترسی بهرهبرداران به نهادههای کشاورزی
مدیر جهاد کشاورزی پلدختر گفت: همچنین توسعه شبکه توزیع نهادههای کشاورزی و افزایش تعداد کارگزاران فعال، دسترسی بهرهبرداران به خدمات و نهادههای مورد نیاز را تسهیل کرده است.
رشد پایدار و قابل دفاع با وجود خشکسالی و محدودیت منابع آبی
ساتیاروند افزود: این آمارها نشان میدهد بخش کشاورزی شهرستان پلدختر با وجود خشکسالی، محدودیت منابع آبی و تنگناهای اعتباری، طی دو سال اخیر روندی رو به رشد، پایدار و قابل دفاع را تجربه کرده است و امروز در بسیاری از شاخصهای تخصصی، در زمره شهرستانهای پیشرو استان قرار دارد.
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