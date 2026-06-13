۲۰ همت اعتبار برای خرید تضمینی گندم در زنجان اختصاص یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عیوضی با اشاره به تمهیدات صورت گرفته برای خرید نظام‌مند گندم از سوی دولت در استان، افزود: امسال ۴۰ مرکز خرید تضمینی گندم با بیش از ۵۰۰ هزار تن ظرفیت در استان آماده خرید گندم از کشاورزان است و با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته از مراکز مباشر، مراکز ضعیف فعلا در پروسه خرید حضور نخواهند داشت.

وی بر لزوم فعالیت نکردن دستگاه‌های بوجاری در مراکز خرید مباشر دارای بوجاری بذر تاکید کرد و اظهار داشت: به منظور پیشگیری از هرگونه موانع و مشکل در فرآیند خرید تضمینی گندم؛ دستگاه‌های این مراکز تا پایان زمان خرید پلمب خواهند شد.

عیوضی با اشاره به مصوبه اخیر کارگروه خرید تضمینی گندم، یادآور شد: در راستای اجرای دستورهای ابلاغی خرید تضمینی گندم؛ مقرر شده است تا نسبت به اعمال محدودیت ظرفیت و تخلیه نکردن کامیون‌های تریلر در مراکز مباشر اقدام شود.

وی همچنین از پیگیری‌های اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان از شرکت پخش فرآورده‌های نفتی جهت تسهیل، تسریع و هماهنگی در تامین به موقع سوخت کمباین‌ها خبر داد و ابراز امیدواری کرد: با پیگیری به موقع این موارد، خرید تضمینی گندم در استان زنجان با سهولت کامل انجام پذیرد.

سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان خاطرنشان کرد: استان هیچ مشکلی در خصوص موجودی گندم ندارد و خرید گندم از سیلوهای ولایت و غدیر زنجان آغاز و به تدریج به تعداد این مراکز با افزایش میزان برداشتها افزوده می شود.

عیوضی با بیان اینکه رعایت دقیق دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران از شروط مهم برای خرید و تضمین‌کننده اجرای عادلانه و شفاف فرایند آن است، افزود: در مراکزی که این ابلاغیه ها و استانداردهای لازم رعایت نشود، خرید متوقف خواهد شد.