مهدی جمالینژاد در حاشیه بازدید از موکبهای مردمی سطح شهر اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور گسترده و سازمانیافته مردم در مناسبتهای اخیر اظهار کرد: آنچه در صحنه دیدیم، صرفاً یک تجمع مقطعی نبود؛ مردم مبعوث شدند و این بعثت اجتماعی، یک الگوی فرهنگی راهبردی برای آینده استان و کشور است.
وی با بیان اینکه این حضور را باید فراتر از یک واکنش احساسی تحلیل کرد، افزود: این حرکت مردمی، یک گفتمانساز هوشمند است که میتواند در برابر جنگهای شناختی و ترکیبی دشمن، نقش بازدارنده ایفا کند.
مفهوم «مردم مبعوث» را نهادینه میکنیم
استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت ارتقای مفهوم «مردم مبعوث شده» از یک کنش مقطعی به یک چارچوب پایدار فرهنگی تصریح کرد: باید این مفهوم را از سطح شعار عبور داده و به یک اصل شناختی در میان مدیران و کنشگران فرهنگی تبدیل کنیم.
وی از پیشنهاد تدوین «سند گفتمانسازی مردم مبعوث شده» خبر داد و گفت: این سند میتواند مبنای سیاستگذاری فرهنگی استان قرار گیرد و راهبرد مقابله نرم با فتنههای سازمانیافته را تبیین کند.
جنگ شناختی را با بصیرت عمومی خنثی کردیم
جمالینژاد با اشاره به تحولات رسانهای و شناختی سالهای اخیر افزود: بصیرت، یک واکنش احساسی نیست؛ یک اقدام مبتنی بر آگاهی است.
به گفته وی، تجربه اخیر نشان داد مردم در بزنگاهها قادرند مرز میان اعتراض بهحق و طراحی دشمن را تشخیص دهند.
وی از طراحی برنامههای گسترده سواد رسانهای در استان خبر داد و گفت: دستگاههای فرهنگی از جمله آموزش و پرورش، صداوسیما و حوزههای علمیه باید در قالب یک طرح منسجم، آموزشهای مرتبط با جنگ شناختی را برای اقشار مختلف اجرا کنند.
حماسه حضور مستندسازی می شود
استاندار اصفهان با بیان اینکه ثبت و تحلیل تجربه تجمعات مردمی یک ضرورت تاریخی است، تأکید کرد: «نباید اجازه دهیم این سرمایه اجتماعی به حافظه شفاهی محدود بماند.»
وی پیشنهاد تشکیل کارگروه ویژه مستندسازی را مطرح کرد و افزود: نحوه شکلگیری تجمعات، نقش مساجد، هیئتها و همبستگی نسلی باید در قالب آثار چندرسانهای، روایتهای میدانی و تولیدات فرهنگی ثبت شود تا به منبع آموزشی نسل آینده تبدیل گردد.
همبستگی مردمی را ساختاری میکنیم
جمالینژاد با اشاره به ظرفیت شبکههای مردمی در ماه رمضان ۱۴۰۳ گفت: بیش از ۱۰۰ روز حضور و انسجام اجتماعی نشان داد زیرساختهای مردمی استان فعال و آمادهاند. باید این ظرفیت را تقویت و ساختارمند کنیم.
وی از پیشنهاد توانمندسازی پایگاههای فرهنگی، هیئتهای مذهبی و نهادهای محلی خبر داد و تصریح کرد: این انسجام باید برای مدیریت بحرانهای احتمالی آینده حفظ شود.
«عقلانیت و صبر» را به ارزش عمومی تبدیل میکنیم
استاندار اصفهان رمز عبور از شرایط پیچیده را «عقلانیت و تابآوری ملی» دانست و گفت: این ویژگیها نباید به تاکتیکهای موقت تقلیل یابد، بلکه باید به ارزش فرهنگی عمومی تبدیل شود.
وی از پیگیری برای گنجاندن مفهوم «عقلانیت در بحران» در دورههای آموزشی مدیران و برخی سرفصلهای آموزشی مرتبط خبر داد.
تقویت روایت امید
جمالینژاد با اشاره به ضرورت تقویت نهضت رسانهای امید و قدرت ملی اظهار کرد: دشمن تلاش میکند با سیاهنمایی، تصویر نادرستی از وضعیت کشور ارائه دهد، در حالی که تجربه اخیر نشان داد قدرت نرم و انسجام مردمی ایران یک سرمایه بزرگ است.
وی حمایت از تولید آثار نمایشی، مستند و محصولات فرهنگی با محوریت ایستادگی و همبستگی مردم را از برنامههای پیشنهادی عنوان کرد.
فضای مجازی را فعالانه مدیریت میکنیم
استاندار اصفهان با اشاره به نقش فضای مجازی در شکلدهی افکار عمومی تصریح کرد: مدیریت فرهنگی جریان اطلاعات در شرایط بحرانی باید مبتنی بر سرعت، دقت و هوشمندی باشد.
وی از پیشنهاد تشکیل «اتاق وضعیت مجازی» برای رصد و واکنش سریع به تهدیدات نرم خبر داد.
انتقال تجربه مبعوث شدن به نسل نوجوان
جمالینژاد با تأکید بر اهمیت روایت صحیح این تجربه برای نسل نوجوان گفت: باید این حضور مردمی با زبان روز و ابزارهای جذاب به نسل جدید منتقل شود تا از تحریف تاریخی جلوگیری گردد.
وی طراحی برنامههای فرهنگی و اردوهای بازدید از مراکز علمی و دفاعی و دیدار با خانوادههای شهدا را از جمله پیشنهادهای مطرحشده عنوان کرد.
استاندار اصفهان با اشاره به جلوههای همدلی و انفاق در ایام اخیر خاطرنشان کرد: آنچه دیدیم، صرفاً یک اقدام سیاسی نبود؛ یک زیست مؤمنانه و همدلانه شکل گرفت.
وی پیشنهاد اجرای طرحهایی نظیر «دستههای همدلی محلهای» و تقویت سازوکارهای قرضالحسنه فرهنگی را برای نهادینهسازی فرهنگ ایثار و حمایت اجتماعی مطرح کرد.
جمالینژاد تأکید کرد: اگر این سرمایه اجتماعی به درستی هدایت شود، میتواند راهبر تحولات فرهنگی استان در سالهای آینده باشد.
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