به گزارش خبرنگار مهر ، امین محمدپور ظهر شنبه در دیدار با استاندار خراسان شمالی اظهار کرد: هر هشت ساعت یک کتاب در بخش کودک و نوجوان در کشور چاپ می شود که در دسترس تمامی مراکز قرار میگیرد.
وی بر ضرورت تزریق ایدههای نو در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تاکید کرد و یادآور شد: توجه به عدالت فرهنگی در مناطق دوردست و بهرهگیری از ظرفیت مساجد، مدارس و گروههای مردمی برای تربیت نسلی اندیشهورز و مسئول، از اولویتهای مهمی است که نیازمند همراهی همه دستگاههای اجرایی استان خواهد بود.
معاون توسعه و مدیریت منابع کانون پرورش فکری کودک و نوجوان بیان کرد: اشراف کامل استاندار خراسان شمالی به موضوعات فرهنگی و اجتماعی باعث شده تا دغدغهای برای پیشبرد اهداف در این استان نداشته باشیم.
نوری: آموزش کودک نقطه آغاز تحول تمدنی کشور است
بهمن نوری هم در این جلسه گفت: آموزش کودک، نقطه آغاز تحول تمدنی کشور است و مدیران کانون باید تحولگرا و خلاق باشند.
استاندار خراسان شمالی با تاکید بر اینکه آموزش دوران کودکی حلقه مفقوده توسعه و الگوسازی در کشور است، خواستار جایگزینی نگاههای ایستا با مدیریت تحولگرا در حوزه فرهنگی شد.
وی تصریح کرد: برای درونیسازی مفاهیم و پیوند نسل آینده با ارزشهای ملی، باید از ضمیر ناخودآگاه کودکان آغاز کرد.
استاندار خراسان شمالی اظهار کرد: اگر قرار است اتفاقی پایدار در کشور رخ دهد، باید از آموزش شروع کنیم؛ بهویژه در مقطع کودکی که بازدهی به حداکثر میرسد و مفاهیم در ضمیر ناخودآگاه کودک نقش میبندد.
نظر شما