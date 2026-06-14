به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری پیش از ظهر یک‌شنبه در گفت‌گو با رسانه‌ها با اشاره به ابلاغیه جدید سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در خصوص تخصیص اعتبارات قانون بودجه سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: در راستای تقویت زیرساخت‌های رفاهی و عمرانی، مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار جدید به شهرداری‌ها و دهیاری‌های خراسان شمالی اختصاص یافته است.

استاندار خراسان شمالی با تأکید بر شفافیت و انضباط مالی تصریح کرد: این اعتبارات که از محل مالیات بر ارزش افزوده تأمین شده است، باید با اولویت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، ارتقای خدمات شهری و توسعه زیرساخت‌های روستایی هزینه شود تا مردم استان آثار مثبت آن را در زندگی روزمره خود لمس کنند.

نوری با اشاره به الزامات قانونی مندرج در ابلاغیه وزارت کشور، افزود: نحوه توزیع و عملکرد این اعتبارات به‌دقت رصد می‌شود و طبق دستورالعمل، گزارش‌های عملکردی باید در بازه‌های سه‌ماهه به دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارائه شود تا از انحراف منابع جلوگیری و عدالت در تخصیص اعتبارات رعایت شود.

وی تصریح کرد: برگ برنده ما در توسعه خراسان شمالی، مشارکت و رضایتمندی مردم است؛ از این رو شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظف‌اند این منابع را به گونه‌ای مدیریت کنند که بیشترین بازدهی را در حوزه خدمات عمومی و رفاهی داشته باشد.