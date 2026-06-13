رستمی: روحیه ایستادگی و مقاومت باید هنرمندانه برای کودکان روایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی پیش از ظهر شنبه در آئین تودیع و معارفه مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی که در سالن جلسات این اداره‌کل برگزار شد، اظهار کرد: شاخص‌های برخورداری فرهنگی در خراسان شمالی همچنان پایین‌تر از میانگین کشوری است و این موضوع ضرورت توجه بیشتر به حوزه فرهنگ را دوچندان می‌کند.

وی در ادامه افزود: امروز کشور با تهدیدات متکثر در عرصه‌های مختلف مواجه است و در چنین شرایطی نقش نهادهای فرهنگی در تقویت هویت ملی و افزایش تاب‌آوری اجتماعی اهمیت ویژه‌ای دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی گفت: آنچه این روزها در منطقه و در صحنه مقاومت ملت ایران مشاهده می‌شود، نشان‌دهنده روحیه ایستادگی و پایداری مردم در برابر تهدیدها است.

رستمی بیان کرد: اثرپذیری کودکان و نوجوانان از رویدادهای اجتماعی و امنیتی بسیار عمیق و ماندگار است و باید برای انتقال مفاهیم امید، مقاومت و خودباوری به این نسل برنامه‌ریزی مناسبی انجام شود.

وی تصریح کرد: روحیه ایستادگی و مقاومت باید بیش از گذشته با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنری، فرهنگی و آموزشی برای کودکان و نوجوانان تبیین و روایت شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی گفت: فرهنگ اصیل و ریشه‌دار ملت ایران باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و در قالب‌های متنوع فرهنگی به نسل آینده منتقل شود.

رستمی افزود: توسعه فعالیت‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان باید در اولویت قرار گیرد و زمینه بهره‌مندی بیشتر کودکان و نوجوانان از برنامه‌های فرهنگی و تربیتی فراهم شود.

وی بیان کرد: برگزاری رویدادهای فرهنگی، تقویت هم‌افزایی میان دستگاه‌های متولی و استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی می‌تواند به ارتقای شاخص‌های فرهنگی خراسان شمالی کمک کند.