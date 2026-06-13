به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن مرادزاده ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طبیعت، خانه امن حیات وحش است و نوزادان جانوران وحشی، برای بقا و رشد در مسیر درست، نیاز دارند در کنار والدین خود در زیستگاه‌های طبیعی باقی بمانند. دست‌کاری یا جابه‌جایی نوزادان جانوران وحشی، پیوند آن‌ها را با زیستگاه اصلی‌شان قطع می‌کند و در بسیاری از موارد، فرصتِ رشد و بقای طبیعی را از این گونه‌ها می‌گیرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوش افزود: شاید در نگاه اول، کمک به یک جوجه یا توله جانور وحشی، اقدامی دلسوزانه به نظر برسد؛ اما کارشناسان محیط زیست بر این باورند که این مداخله انسانی، آسیب‌های جدی به روند رشد این گونه‌ها وارد می‌کند و نسبت به تبعات جبران ‌ناپذیرِ خارج کردن نوزادانِ جانوران وحشی از زیستگاه‌ های طبیعی هشدار م دهند.

وی گفت: جداسازی نوزاد از زیستگاه، به‌معنای محروم کردن او از مهارت‌های بقا، تغذیه طبیعی و رفتارهای غریزی است که تنها در محیطِ زیستِ اصلیِ جانور آموخته می‌شود.

وی گفت: با هدف حفظ این چرخه حیاتی، از عموم مردم، گردشگران و جوامع محلی درخواست می شود تا با مشاهده جوجه‌ها یا توله‌های جانوران وحشی در طبیعت، از نزدیک شدن یا خارج کردن آن‌ها از محیط زیست خودداری کنند.