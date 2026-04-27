۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۴۵

هشدار محیط زیست کردستان به طبیعت‌گردان در فصل زادآوری حیات‌وحش

سنندج- معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست کردستان با اشاره به آغاز فصل زادآوری حیات‌وحش، نسبت به حضور بی‌احتیاط در زیستگاه‌ها هشدار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، معروف قادری صبح دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: همزمان با آغاز فصل بهار و ورود گونه‌های مختلف حیات‌وحش به دوره زادآوری در استان کردستان، اداره‌کل حفاظت محیط زیست این استان نسبت به پیامدهای حضور ناآگاهانه در زیستگاه‌های طبیعی هشدار می‌دهد.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست کردستان در این خصوص اظهار کرد: از اواخر فروردین تا اواسط خردادماه، بسیاری از پستانداران در زیستگاه‌های امن خود اقدام به زایمان کرده و در حال مراقبت از نوزادانی هستند که در روزهای نخست زندگی، توان حرکتی و دفاعی محدودی دارند.

قادری افزود: ورود بدون دقت به زیستگاه‌های حیات‌وحش در این دوره حساس می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای انسان و جانوران به همراه داشته باشد.

وی با هشدار نسبت به نزدیک شدن به توله‌ها تصریح کرد: لمس یا جابه‌جایی نوزادان حیات‌وحش می‌تواند باعث واکنش تهاجمی مادر برای دفاع از فرزندش شود که این موضوع به‌ویژه در مورد گونه‌هایی مانند خرس، بسیار خطرناک و جدی است.

قادری با اشاره به افزایش حضور گردشگران، کوهنوردان و دامداران در طبیعت، رعایت چند نکته مهم را ضروری دانست و گفت: مشاهده توله‌ها به معنای رها شدن آن‌ها نیست و مادران معمولاً برای تأمین غذا به‌طور موقت نوزادان را ترک می‌کنند، بنابراین از نزدیک شدن به آن‌ها باید خودداری شود.

وی ادامه داد: همچنین از عکاسی و فیلم‌برداری از فاصله نزدیک، تعقیب حیوانات و ایجاد استرس برای آن‌ها در این فصل باید پرهیز شود.

معاون محیط زیست طبیعی کردستان افزود: دامداران نیز باید از حضور در مناطق حساس زیستگاهی خودداری کرده و از همراه داشتن سگ‌های گله در این مناطق اجتناب کنند.

وی تأکید کرد: هرگونه آسیب به حیات‌وحش و زیستگاه‌ها طبق قانون جرم محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

قادری در پایان خاطرنشان کرد: حفاظت از طبیعت و حیات‌وحش یک مسئولیت همگانی است و شهروندان با رعایت اصول ساده می‌توانند ضمن حفظ امنیت خود، در صیانت از سرمایه‌های طبیعی استان نقش مؤثری ایفا کنند.

