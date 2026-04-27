به گزارش خبرنگار مهر، معروف قادری صبح دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: همزمان با آغاز فصل بهار و ورود گونه‌های مختلف حیات‌وحش به دوره زادآوری در استان کردستان، اداره‌کل حفاظت محیط زیست این استان نسبت به پیامدهای حضور ناآگاهانه در زیستگاه‌های طبیعی هشدار می‌دهد.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست کردستان در این خصوص اظهار کرد: از اواخر فروردین تا اواسط خردادماه، بسیاری از پستانداران در زیستگاه‌های امن خود اقدام به زایمان کرده و در حال مراقبت از نوزادانی هستند که در روزهای نخست زندگی، توان حرکتی و دفاعی محدودی دارند.

قادری افزود: ورود بدون دقت به زیستگاه‌های حیات‌وحش در این دوره حساس می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای انسان و جانوران به همراه داشته باشد.

وی با هشدار نسبت به نزدیک شدن به توله‌ها تصریح کرد: لمس یا جابه‌جایی نوزادان حیات‌وحش می‌تواند باعث واکنش تهاجمی مادر برای دفاع از فرزندش شود که این موضوع به‌ویژه در مورد گونه‌هایی مانند خرس، بسیار خطرناک و جدی است.

قادری با اشاره به افزایش حضور گردشگران، کوهنوردان و دامداران در طبیعت، رعایت چند نکته مهم را ضروری دانست و گفت: مشاهده توله‌ها به معنای رها شدن آن‌ها نیست و مادران معمولاً برای تأمین غذا به‌طور موقت نوزادان را ترک می‌کنند، بنابراین از نزدیک شدن به آن‌ها باید خودداری شود.

وی ادامه داد: همچنین از عکاسی و فیلم‌برداری از فاصله نزدیک، تعقیب حیوانات و ایجاد استرس برای آن‌ها در این فصل باید پرهیز شود.

معاون محیط زیست طبیعی کردستان افزود: دامداران نیز باید از حضور در مناطق حساس زیستگاهی خودداری کرده و از همراه داشتن سگ‌های گله در این مناطق اجتناب کنند.

وی تأکید کرد: هرگونه آسیب به حیات‌وحش و زیستگاه‌ها طبق قانون جرم محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

قادری در پایان خاطرنشان کرد: حفاظت از طبیعت و حیات‌وحش یک مسئولیت همگانی است و شهروندان با رعایت اصول ساده می‌توانند ضمن حفظ امنیت خود، در صیانت از سرمایه‌های طبیعی استان نقش مؤثری ایفا کنند.