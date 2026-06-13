به گزارش خبرنگار مهر، میثم وحیدی ظهر شنبه در نشست خبری هفته جهاد کشاورزی اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۵۰ درصد جامعه عشایری خراسان شمالی از آبرسانی پایدار برخوردار هستند و چهار پروژه مهم آبرسانی در مناطق عشایری استان در دست اجرا قرار دارد.

وی افزود: پروژه آبرسانی شهید یوسفی در شهرستان سملقان با اعتباری بیش از ۷ میلیارد تومان از محل سفر ریاست جمهوری در حال اجراست که هفت منطقه عشایری با بیش از ۲۰۰ خانوار را تحت پوشش قرار می‌دهد.

مدیرکل امور عشایری خراسان شمالی ادامه داد: پروژه مجتمع آبرسانی گلیل نیز با پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۵ درصد در حال اجراست و در صورت تخصیص اعتبار باقیمانده، امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی بیان کرد: پروژه آبرسانی میان‌دشت نیز در حال اجراست و سال گذشته ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل آن اختصاص یافت.

وحیدی با اشاره به نیاز اعتباری طرح‌های آبرسانی عشایری تصریح کرد: برای تکمیل چهار پروژه آبرسانی در مناطق عشایری استان در مجموع ۶۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.

وی همچنین گفت: ۱۲ تانکر آبرسانی در مناطق عشایری استان فعال است و هر سال در فصل قشلاق پنج تانکر در استان گلستان مستقر می‌شود.

مدیرکل امور عشایری خراسان شمالی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی جامعه عشایری افزود: اشتغال عشایر تنها به تولید گوشت محدود نمی‌شود و حوزه‌هایی همچون گیاهان دارویی، صنایع دستی و گردشگری نیز از ظرفیت‌های مهم این بخش به شمار می‌رود.

وی بیان کرد: سال گذشته چهار هزار متر مربع زعفران در مناطق عشایری شهرستان فاروج کشت شد و برای حمایت از زنان عشایر نیز ۱۷ صندوق خرد زنان فعال است که چهار میلیارد تومان تسهیلات به آنها اختصاص یافته است.

وحیدی ادامه داد: در حوزه گردشگری عشایری نیز دو اقامتگاه بوم‌گردی ویژه عشایر در گلیل شیروان و سرچشمه اسفراین راه‌اندازی شده است.

وی اظهار کرد: زنان عشایر نقش مهمی در بافت سیاه‌چادر دارند و امسال نیز برای بافت ۱۰ تخته سیاه‌چادر از محل اعتبارات مدیریت بحران درخواست تأمین اعتبار شده است.

مدیرکل امور عشایری خراسان شمالی در پایان گفت: نیاز سالانه علوفه عشایر استان ۳۲۸ هزار تن است که حدود ۸۰ درصد آن از مراتع طبیعی تأمین می‌شود و پیش‌بینی می‌شود تعداد دام عشایر استان از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار رأس در سال گذشته به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار رأس در سال جاری افزایش یابد.