توزیع بیش از ۲۰۰ هزار تن نهاده دامی در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید زمانی اظهار کرد: از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۵، در راستای تنظیم بازار، تأمین امنیت غذایی و حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، در مجموع ۲۰۰ هزار و ۹۴۰ تن نهاده دامی در سطح استان قزوین توزیع شده است.
وی افزود: از این میزان، ۴۵ هزار و ۱۲۶ تن کنجاله سویا، ۱۳۳ هزار و ۹۹۵ تن ذرت و ۲۱ هزار و ۸۱۹ تن جو میان بهرهبرداران بخش کشاورزی، دامداران و واحدهای تولیدی استان توزیع شده است.
معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به اهمیت تأمین بهموقع نهادههای مورد نیاز بخش تولید تصریح کرد: تأمین مستمر کالاهای اساسی، نظارت بر شبکه توزیع و پشتیبانی از تولیدکنندگان از مهمترین اولویتهای این سازمان به شمار میرود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به نقش نهادههای دامی در پایداری تولید محصولات پروتئینی و حفظ تعادل بازار، برنامهریزیهای لازم برای تأمین و توزیع مستمر این اقلام در سطح استان انجام شده است.
زمانی تأکید کرد: روند تأمین و توزیع نهادههای دامی با هدف حفظ تعادل بازار، تقویت تولید داخلی، حمایت از بهرهبرداران و تأمین نیازهای مردم با جدیت ادامه خواهد داشت.
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