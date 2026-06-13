اطلاعیه سپاه ثارالله کرمان برای شهادت پاسدار علی اکبر شاهی مریدی

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه ثارالله استان کرمان در پی شهادت ستوان دوم پاسدار علی اکبر شاهی مریدی اطلاعیه را صادر کرد.

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله واناالیه راجعون

با قلبی آکنده از اندوه ، خبر شهادت ستوان دوم پاسدار علی اکبر شاهی مریدی را به آگاهی امت شهیدپرور کرمان می‌رساند.

رزمنده دلاور لشکر ۴۱ثارالله کرمان پس از تحمل چندماه جراحت که در حین اجرای ماموریت در جنگ رمضان متحمل شدند سرانجام ۲۲خردادماه با مهرِ شهادت، آن‌ها را به نشانِ افتخار در تاریخ ثبت کرد.

سپاه ثارالله استان کرمان، ضمن عرض تبریک و تسلیت صمیمانه به خانواده‌ی مکرم شهیدعلی اکبر شاهی مریدی، عموم مردم بویژه مردم غیرتمند شهرستان بافت وهمرزمان ایشان در لشکر همیشه پیروز ۴۱ثارالله، از خداوند متعال علو درجات و رحمت واسعه الهی برای این شهید گرانقدر و صبر و شکیبایی برای بازماندگان خواستار است.

مراسم وداع با آن شهید عزیز امشب شنبه ۲۳خردادماه، ساعت ۲۱ در میدان کوثر کرمان برگزار و سپس برای تشییع و تدفین به زادگاهش شهرستان بافت منتقل خواهد شد.

معاونت روابط عمومی تبلیغات سپاه ثارالله استان کرمان