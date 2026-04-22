سپاه ثارالله: کرمان پرچم دار مقاومت و منبع الهام جهادی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، در متن پیام سپاه ثارالله استان کرمان به مناسبت ۲اردیبهشت ماه سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ»

مردم شریف، انقلابی و ولایتمدار استان کرمان

رزمندگان اسلام، پاسداران غیور، ایثارگران سرافراز و خانواده‌های معظم شهدا

۲ اردیبهشت، یادآور فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) و طلوع شجره طیبه‌ای است که امروز با نام مبارک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان دژ مستحکم انقلاب و تکیه‌گاه مطمئن ملت ایران شناخته می‌شود؛ نهادی برخاسته از ایمان، ایثار و باور به وعده‌های الهی که رسالت خود را در صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و پاسداری از امنیت و عزت این سرزمین مقدس می‌داند.

امسال، دوم اردیبهشت‌ماه در حالی فرا می‌رسد که ملت ایران، هنوز درخشان‌ترین جلوه‌های اقتدار و ایمان فرزندان سپاه در جنگ‌های ۸ سال دفاع مقدس و ۴۰ روزه و ۱۲ روزه جبهه مقاومت را در برابر دشمنان قسم‌خورده اسلام به یاد دارد؛ نبردهایی که در آن‌ها، سپاهیان غیور با تکیه بر ایمان به خدا و اطاعت از ولی امر، با اقتداری مثال‌زدنی، هیمنه پوشالی استکبار و رژیم اشغالگر صهیونیستی را در هم شکستند و ثابت کردند که «دوران بزن و دررو» به پایان رسیده است.

در این کارزارها، دلاوری و تدبیر فرماندهان مؤمن و انقلابی همچون سردار سرلشکر حسین سلامی، سردار پاکپور، سردار باقری، سردار حاجی‌زاده و ده‌ها فرمانده دلداده ولایت، بار دیگر عزت و توان بازدارندگی امت اسلامی را به رخ جهانیان کشید و دشمن را از جسارت به حریم ملت ایران مأیوس ساخت.

و اینک، در دورانی نوین که با نثار خون پاک رهبر مجاهد و ولی‌فقیه شهید، حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی علیه)آغاز شده است، مکتب ولایت، نه‌تنها تضعیف نشده، بلکه با جوشش خون شهیدان، مستحکم‌تر، الهام‌بخش‌تر و جهانی‌تر از همیشه در مسیر تحقق وعده الهی پیش می‌رود.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در طلیعه این فصل تازه از حیات انقلاب، با بیعتی عاشقانه و آگاهانه با رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، پیمان می‌بندد که همچون گذشته، در صراط مستقیم ولایت، پاسدار عزت، استقلال و امنیت ایران اسلامی باشد و در سنگر مقاومت جهانی، پرچم‌دار نهضت مستضعفین بماند.

استان کرمان، این دیار ولایت‌ مدار و زادگاه سردار دل‌ها، شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی (رضوان‌الله تعالی علیه)، همچنان پرچمدار مقاومت و منبع الهام جهادی ملت ایران است.

سپاه ثارالله استان کرمان نیز با تأسی از مکتب سردار سلیمانی، در مسیر خدمت صادقانه به مردم، حراست از ارزش‌های انقلاب و مقابله با هر تهدیدی علیه امنیت کشور، لحظه‌ای درنگ نکرده و نخواهد کرد.

در این روز پرافتخار، ضمن گرامی‌داشت یاد امام راحل (ره)، رهبر شهید انقلاب اسلامی، آیت‌الله سید علی خامنه‌ای (ره)، و تمامی فرماندهان و پاسداران شهید، بار دیگر پیمان می‌بندیم که راه خون شهیدان، راه مقاومت و راه خدمت بی‌منت به مردم، با قدرت، بصیرت و صلابت، تحت زعامت حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)ادامه خواهد یافت.

۲ اردیبهشت، روز پاسداران انقلاب اسلامی، بر همه حافظان امنیت، سربازان ولایت و دلیرمردان میدان‌های مقاومت مبارک باد.

معاونت روابط عمومی و تبلیغات سپاه ثارالله استان کرمان

۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵