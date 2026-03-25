اعلام زمان تشییع و خاکسپاری پیکر سردار شهید امیرمحمدی در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت روابط عمومی و تبلیغات سپاه ثارالله استان کرمان صبح چهارشنبه در اطلاعیه ای زمان برگزاری مراسم وداع و تشییع سردار شهید امیر امیر محمدی در شهر کرمان را اعلام کرد.

در متن این اطلاعیه آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ولا تَحْسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْیَاء عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

پیرو اطلاعیه قبلی در خصوص شهادت سردار سرافراز سپاه اسلام شهید امیر امیر محمدی، ضمن عذرخواهی از همشهریان عزیز به اطلاع می‌رسانیم با توجه به اصرار اقوام، خویشان ،همشهریان شهید و اهالی شهر جیرفت مبنی بر انجام وداع با شهید در شهر جیرفت برنامه مراسمات وداع و تشییع این شهید سرافراز در شهر کرمان به شرح زیر برگزار می گردد:

۱..مراسم وداع در شهر کرمان

زمان: پنجشنبه ۶ فروردین ماه ساعت ۱۹:۳۰

مکان: کرمان -میدان آیینی کوثر

۲.مراسم تشییع و خاکسپاری در کرمان

زمان: جمعه ۷ فروردین ماه بعد از نماز جمعه

مکان: از مصلی امام علی (ع) کرمان به سمت گلزار مطهر شهدا

سپاه ثارالله استان کرمان از آحاد مردم غیور،شهید پرور و همیشه در صحنه استان کرمان دعوت می نماید تا با حضور پرشور خود در این مراسمات باشکوه ،ضمن تجدید میثاق با آرمان های انقلاب اسلامی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بار دیگر عزم راسخ خود را برای دفاع از میهن اسلامی و ایستادگی و مقاومت در برابر دشمنان و حمایت همه جانبه از رزمندگان سلحشور وطن در برابر رژیم منحوس صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به نمایش بگذارند.

معاونت روابط عمومی و تبلیغات سپاه ثارالله استان کرمان