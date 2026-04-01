۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۲۰

اطلاعیه سپاه ثارالله برای شهادت ۴ پاسدار دیار حاج قاسم

کرمان- سپاه ثارالله استان کرمان در پی شهادت چهار تن از پاسداران دیار حاج قاسم در جبهه جنوب کشور اطلاعیه صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه سپاه ثارالله استان کرمان در پی شهادت چهار تن از پاسداران دیارحاج قاسم در جبهه جنوب کشور آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله واناالیه راجعون
مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلاً

با قلبی آکنده از اندوهی جانسوز و با حزن و تأثر فراوان، خبر شهادت چهار تن از رزمندگان تیپ ۳۸ذوالفقار کرمان درجبهه جنوب کشور ، پاسداران محمود رضایی استخروییه، سعید رحمانی هنجرویی،محمد مهدی حسینخانی و محمد امین یزدانی را به آگاهی امت شهیدپرور پایتخت مقاومت جهان اسلام-کرمان می‌رساند.

سپاه ثارالله استان کرمان، ضمن عرض تبریک و تسلیت صمیمانه به خانواده‌ های مکرم این شهیدان والا مقام، عموم مردم شهیدپرور استان کرمان، پاسداران و سربازان فداکار حریم ولایت، از خداوند متعال علو درجات و رحمت واسعه الهی برای این شهیدای گرانقدر و صبر و شکیبایی برای بازماندگان خواستار است.

روحشان شاد و راهشان پر رهرو باد!

جزئیات مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر این شهیدان والامقام متعاقباً از طریق رسانه‌های رسمی اعلام خواهد شد.

معاونت روابط عمومی تبلیغات سپاه ثارالله استان کرمان

