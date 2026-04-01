اطلاعیه سپاه ثارالله برای شهادت ۴ پاسدار دیار حاج قاسم

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه سپاه ثارالله استان کرمان در پی شهادت چهار تن از پاسداران دیارحاج قاسم در جبهه جنوب کشور آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله واناالیه راجعون

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلاً

با قلبی آکنده از اندوهی جانسوز و با حزن و تأثر فراوان، خبر شهادت چهار تن از رزمندگان تیپ ۳۸ذوالفقار کرمان درجبهه جنوب کشور ، پاسداران محمود رضایی استخروییه، سعید رحمانی هنجرویی،محمد مهدی حسینخانی و محمد امین یزدانی را به آگاهی امت شهیدپرور پایتخت مقاومت جهان اسلام-کرمان می‌رساند.

سپاه ثارالله استان کرمان، ضمن عرض تبریک و تسلیت صمیمانه به خانواده‌ های مکرم این شهیدان والا مقام، عموم مردم شهیدپرور استان کرمان، پاسداران و سربازان فداکار حریم ولایت، از خداوند متعال علو درجات و رحمت واسعه الهی برای این شهیدای گرانقدر و صبر و شکیبایی برای بازماندگان خواستار است.

روحشان شاد و راهشان پر رهرو باد!

جزئیات مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر این شهیدان والامقام متعاقباً از طریق رسانه‌های رسمی اعلام خواهد شد.

معاونت روابط عمومی تبلیغات سپاه ثارالله استان کرمان