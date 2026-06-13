به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی اخوان صباغ ظهر امروز در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به اهمیت ویژه سال جاری اظهار کرد: اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان آمادگی کامل برای اجرای پرشور مراسم‌ عزاداری دارد و همه برنامه‌ها با محوریت ترویج فرهنگ حسینی و تقویت روحیه جهادی و مقاومت طراحی شده‌اند.

وی افزود: شعار محرم امسال «در خیمه حسینیم؛ خونخواه و جانفداییم» به عنوان محور اصلی فعالیت‌ها انتخاب شده است که بر استمرار راه شهدا و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی در شرایط حساس کنونی دلالت دارد و همه هیئت‌ها و کانون‌های فرهنگی موظف به ترویج آن هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان با اشاره به شهادت رهبر انقلاب این واقعه را نقطه عطفی در تاریخ مبارزات امت اسلامی دانست و بیان کرد: این شهادت انگیزه‌ای مضاعف برای ملت ایران ایجاد کرده تا در برابر توطئه‌های دشمنان ایستادگی کنند.

حجت‌الاسلام اخوان صباغ ادامه داد: محوریت جنگ ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی در ماه محرم باید به صورت برجسته در سخنرانی‌ها مرثیه‌ها و برنامه‌های رسانه‌ای تبیین شود تا ادامه مسیر مقاومت و ماهیت دشمنان برای افکار عمومی روشن شود.

وی از بسیج همه ظرفیت‌های این اداره کل خبر داد و تصریح کرد: مبلغان هیئت‌های تبلیغی و فعالان رسانه‌ای با تمام توان پای کار آمده‌اند و برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای حضور مؤثر در فضای مجازی تولید محتوای فاخر و هماهنگی با رسانه‌های استانی و ملی انجام شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی نهادهای فرهنگی و مردمی گفت: با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی و تجربه سال‌های گذشته آماده برگزاری پرشورترین مراسم‌های محرم در تاریخ استان هستیم تا پیام خونخواهی و جانفدایی حسینی به گوش جهانیان برسد.