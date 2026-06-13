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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۴

بخش معدن یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی لرستان است

بخش معدن یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی لرستان است

خرم‌آباد- فرماندار خرم‌آباد با تأکید بر جایگاه راهبردی بخش معدن در توسعه استان، اظهار کرد: سازمان نظام مهندسی معدن نقش مهمی در ارتقای کیفیت فعالیت‌های معدنی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین درمنان، در مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی معدن استان لرستان ضمن قدردانی از تلاش‌های اعضا و مدیران این سازمان، اظهار داشت: مهندسان معدن از سرمایه‌های ارزشمند اجتماعی و تخصصی کشور هستند و نقش آنان در ارتقای استانداردهای فنی، توسعه دانش تخصصی، افزایش ایمنی و کاهش حوادث معدنی، نقشی تعیین‌کننده و اثرگذار است.

معدن؛ یکی از مهم‌ترین محورهای توسعه استان در کنار کشاورزی و دامپروری

فرماندار خرم‌آباد با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی لرستان خاطرنشان کرد: در کنار کشاورزی و دامپروری، بخش معدن یکی از مهم‌ترین محورهای توسعه استان به شمار می‌رود و بهره‌گیری صحیح از این ظرفیت می‌تواند نقش مؤثری در رونق تولید، اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی منطقه داشته باشد.

جبهه اقتصادی نیازمند تلاش و مجاهدت تخصصی است

درمنان تصریح کرد: امروز در کنار سایر عرصه‌ها، جبهه اقتصادی نیز نیازمند تلاش و مجاهدت تخصصی است و فعالان حوزه معدن با تکیه بر دانش فنی، تعهد حرفه‌ای و نگاه توسعه‌محور، نقش مهمی در تقویت بنیه اقتصادی کشور ایفا می‌کنند.

تأکید بر اکتشاف، فرآوری و بهره‌برداری اصولی از ذخایر معدنی

وی همچنین بر ضرورت توجه به اکتشاف، استخراج، فرآوری مواد معدنی و بهره‌برداری اصولی از ذخایر معدنی تأکید کرد و گفت: توسعه پایدار این بخش نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، رعایت استانداردهای فنی و استفاده حداکثری از توان تخصصی مهندسان است.

حمایت از برنامه‌ها و ظرفیت‌های سازمان نظام مهندسی معدن

فرماندار خرم‌آباد در پایان با قدردانی از اعضای سازمان نظام مهندسی معدن استان، بر حمایت از برنامه‌ها و ظرفیت‌های این مجموعه تأکید کرد و گفت: نظام مهندسی معدن یکی از نهادهای تخصصی اثرگذار در مسیر توسعه استان است و باید از توانمندی‌های آن بیش از پیش بهره گرفت.

کد مطلب 6858951

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