بخش معدن یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی لرستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین درمنان، در مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی معدن استان لرستان ضمن قدردانی از تلاشهای اعضا و مدیران این سازمان، اظهار داشت: مهندسان معدن از سرمایههای ارزشمند اجتماعی و تخصصی کشور هستند و نقش آنان در ارتقای استانداردهای فنی، توسعه دانش تخصصی، افزایش ایمنی و کاهش حوادث معدنی، نقشی تعیینکننده و اثرگذار است.
معدن؛ یکی از مهمترین محورهای توسعه استان در کنار کشاورزی و دامپروری
فرماندار خرمآباد با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی لرستان خاطرنشان کرد: در کنار کشاورزی و دامپروری، بخش معدن یکی از مهمترین محورهای توسعه استان به شمار میرود و بهرهگیری صحیح از این ظرفیت میتواند نقش مؤثری در رونق تولید، اشتغالزایی و توسعه اقتصادی منطقه داشته باشد.
جبهه اقتصادی نیازمند تلاش و مجاهدت تخصصی است
درمنان تصریح کرد: امروز در کنار سایر عرصهها، جبهه اقتصادی نیز نیازمند تلاش و مجاهدت تخصصی است و فعالان حوزه معدن با تکیه بر دانش فنی، تعهد حرفهای و نگاه توسعهمحور، نقش مهمی در تقویت بنیه اقتصادی کشور ایفا میکنند.
تأکید بر اکتشاف، فرآوری و بهرهبرداری اصولی از ذخایر معدنی
وی همچنین بر ضرورت توجه به اکتشاف، استخراج، فرآوری مواد معدنی و بهرهبرداری اصولی از ذخایر معدنی تأکید کرد و گفت: توسعه پایدار این بخش نیازمند بهرهگیری از ظرفیتهای علمی، رعایت استانداردهای فنی و استفاده حداکثری از توان تخصصی مهندسان است.
حمایت از برنامهها و ظرفیتهای سازمان نظام مهندسی معدن
فرماندار خرمآباد در پایان با قدردانی از اعضای سازمان نظام مهندسی معدن استان، بر حمایت از برنامهها و ظرفیتهای این مجموعه تأکید کرد و گفت: نظام مهندسی معدن یکی از نهادهای تخصصی اثرگذار در مسیر توسعه استان است و باید از توانمندیهای آن بیش از پیش بهره گرفت.
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