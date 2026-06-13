درخشش کانون پرورش فکری کودکان لرستان در هفته نجوم

به گزارش خبرگزاری مهر، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان به دلیل اجرای موفق برنامههای هفته ملی نجوم با محوریت «تلفیق علم و ایثار» و رویکرد عدالتمحور در مناطق کمبرخوردار، از سوی کانون علوم و فناوریهای نوین ایران به عنوان یکی از استانهای برگزیده کشور انتخاب شد.
لرستان؛ یکی از ۶ استان برگزیده در ویژهبرنامههای هفته ملی نجوم
رضا داوری، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان، از انتخاب این استان به عنوان یکی از ۶ استان برگزیده در ویژهبرنامههای هفته ملی نجوم خبر داد.
وی اظهار داشت: کانون علوم و فناوریهای نوین ایران، پس از ارزیابی برنامههای هفته نجوم که با شعار «از خاک تا افلاک؛ ستارگانی که از خاک روییدند و در افلاک درخشیدند» در سراسر کشور برگزار شد، کانون استان لرستان را بر اساس شاخصهای «تلفیق علم و ایثار» و «اجرای حداکثری شیوهنامهها» به عنوان یکی از استانهای برتر معرفی کرد.
گرامیداشت یاد ۱۶۸ شهید دانشآموز مدرسه «شجره طیبه» میناب
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان با بیان اینکه این رویداد با محوریت گرامیداشت شهدای دانشآموز برگزار شد، افزود: در تمام برنامههای این هفته، یاد و خاطره ۱۶۸ شهید دانشآموز مدرسه «شجره طیبه» میناب گرامی داشته شد و در اقدامی نمادین و معنوی، در بسیاری از مراسمهای رصدی، ستارگان آسمان به نام این شهدای والامقام نامگذاری شد تا پیوند میان آرمانهای شهدا و آیندهسازان ایران تقویت شود.
اجرای برنامههای علمی و رصدی در مناطق کمبرخوردار و روستایی
داوری در خصوص جزئیات برنامههای اجرا شده در لرستان تصریح کرد: کانون علوم و فناوریهای نوین لرستان (کافنا) با هدف تحقق عدالت آموزشی، فعالیتهای خود را به مناطق کمبرخوردار و روستایی برد.
وی ادامه داد: از جمله این اقدامات میتوان به اجرای برنامههای علمی و رصدی در روستاهای «محمدآباد» بخش زاغه، روستای «دارایی» و همچنین منطقه «ماسور» خرمآباد اشاره کرد.
استقبال کودکان و نوجوانان از کارگاههای نجومی
وی افزود: در این برنامهها که با استقبال کودکان، نوجوانان و خانوادهها همراه بود، کارگاههای «آشنایی با خورشید» با استفاده از تلسکوپهای مخصوص، رصد ماه و سیارات، آموزش نرمافزارهای نجومی، مسابقات علمی و پویش عکاسی نجومی با همکاری و مشارکت فعال اعضای نوجوان به اجرا درآمد.
برپایی موکبهای شبانه برای ترویج علم نجوم در تجمعات عمومی
مدیرکل کانون پرورش فکری لرستان در پایان گفت: علاوه بر برنامههای مراکز فرهنگی هنری ثابت، کانون لرستان با برپایی موکبهای شبانه در شهرستان خرمآباد، ترویج علم نجوم را در تجمعات عمومی نیز دنبال کرد.
وی یادآور شد: در این موکبها که همچنان فعالیت آنها ادامه دارد، در کنار خدمات فرهنگی، هنری و ادبی، آموزشهایی مانند آشنایی با صور فلکی، فناوریهای فضایی جمهوری اسلامی ایران و معرفی آثار باستانی نجومی در دوران ایران اسلامی به عموم مردم ارائه میشود.
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