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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۸

باند جنوبی تونل شهدای غزه امشب مسدود است

باند جنوبی تونل شهدای غزه امشب مسدود است

باند جنوبی تونل شهدای غزه از ساعت ۲۴ تا ۵ بامداد یکشنبه مسدود است.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات، باند جنوبی تونل شهدای غزه، در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ از ساعت ۲۴ الی ۵ بامداد یکشنبه، مسدود است.

مسیر جایگزین باند جنوبی: بزرگراه همت (غرب به شرق)

کد مطلب 6858976

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