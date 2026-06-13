باند جنوبی تونل شهدای غزه امشب مسدود است

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات، باند جنوبی تونل شهدای غزه، در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ از ساعت ۲۴ الی ۵ بامداد یکشنبه، مسدود است.

مسیر جایگزین باند جنوبی: بزرگراه همت (غرب به شرق)