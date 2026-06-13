به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان قاسمی بعد از ظهر شنبه در مراسم معارفه فرمانده جدید سپاه امام رضا(ع) شهرستان البرز با تجلیل از خدمات سرهنگ مهرعلیا، تغییرات مدیریتی را بخشی از پویایی نظام اسلامی دانست و اظهار کرد: در فرهنگ خدمت به مردم، پایان مأموریت در یک مسئولیت به هیچ عنوان به معنای خاتمه یافتن رسالت یک پاسدار و خدمتگزار نظام نیست.

وی افزود: مجاهدان این مرز و بوم همواره از سنگری به سنگر دیگر منتقل می‌شوند تا آرمان‌های انقلاب اسلامی را در عرصه‌های مختلف دنبال کنند و هر جا که نیاز به خدمت باشد همان‌جا سنگر اصلی خدمت است.

فرماندار شهرستان البرز با تأکید بر اهمیت وحدت و انسجام ملی در شرایط کنونی تصریح کرد: امروز بزرگ‌ترین سلاح جمهوری اسلامی در برابر هجمه‌ها و توطئه‌های دشمنان، حفظ وحدت، همدلی و وفاق ملی است.

قاسمی خاطرنشان کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان بازوی مقتدر ولایت و یکی از ارکان اصلی اقتدار نظام، همواره هدف دشمنی‌ها و کینه‌توزی‌های بدخواهان بوده است، چرا که دشمنان به خوبی می‌دانند این نهاد انقلابی نقطه اتصال مردم با آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

وی ادامه داد: راهبرد ما در شهرستان البرز تقویت این پیوند، افزایش همدلی و ایجاد وفاق حداکثری میان مردم و مسئولان است، زیرا امنیت، پیشرفت و اقتدار کشور تنها در سایه انسجام ملی و همکاری صمیمانه همه ارکان نظام محقق خواهد شد.

فرماندار البرز در بخش دیگری از سخنان خود مسئولیت را امانتی در مسیر خدمت دانست و گفت: مسئولیت‌ها دست به دست می‌شوند تا روند خدمت‌رسانی به مردم متوقف نشود و امیدواریم با روحیه جهادی، هم‌افزایی و همکاری همه مسئولان شاهد رشد، توسعه و رضایتمندی بیشتر مردم در شهرستان باشیم.

وی تأکید کرد: خدمت به مردم بزرگ‌ترین افتخار مسئولان است و همه باید با تمام توان در هر جایگاه و سنگری برای رفع مشکلات و تحقق مطالبات مردم تلاش کنند.

در این مراسم با تجلیل از فرمانده پیشین سپاه ناحیه امام رضا (ع) شهرستان البرز سرهنگ عبداللهی به عنوان فرمانده جدید این ناحیه معرفی شد.

