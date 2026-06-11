صدور کیفرخواست برای واحد صنفی هنجارشکن در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم احمدی گودینی اظهار کرد: در راستای دستورات رئیس قوه قضائیه، برخورد قاطع و بازدارنده با عوامل دخیل در حوادث دی‌ماه ۱۴۰۴ به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.

وی افزود: با همکاری مراجع قضایی، امنیتی و انتظامی، تحقیقات این پرونده با سرعت انجام شد و برای بخش عمده متهمان کیفرخواست صادر شد که در نهایت متناسب با میزان اقدامات مجرمانه، احکام حبس برای آنان صادر شده است.

رئیس دادگستری شهرستان البرز با اشاره به یکی از پرونده‌های مهم این حوادث گفت: مالک و برخی کارکنان یک واحد صنفی در شهر الوند به دلیل نقش داشتن در وقایع دی‌ماه تحت تعقیب قرار گرفتند و در اجرای ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، علاوه بر تعقیب قضایی، قرار نظارت قضایی مبنی بر تعطیلی این واحد صنفی به مدت سه ماه صادر شد.

وی ادامه داد: پرونده این واحد صنفی هم‌اکنون در مرحله رسیدگی در دادگاه قرار دارد و پس از صدور رأی، احکام قانونی با دقت و سرعت اجرا خواهد شد.

احمدی گودینی همچنین با اشاره به دیگر پرونده‌های مهم شهرستان البرز خاطرنشان کرد: پرونده تعرض به مسجد رسول اکرم(ص) شهر الوند و همچنین پرونده شهادت شهید حاتم عبدی از جمله پرونده‌هایی است که با جدیت در حال پیگیری بوده و تا شناسایی و مجازات تمامی عوامل دخیل ادامه خواهد یافت.

رئیس دادگستری شهرستان البرز در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی در حفظ امنیت و آرامش عمومی با هیچ فرد یا جریانی مماشات نخواهد کرد و برخورد با هنجارشکنی و قانون‌گریزی در چارچوب قانون با قاطعیت ادامه خواهد داشت.ش

