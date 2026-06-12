به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود مهدوی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر الوند با توصیه مردم به رعایت تقوای الهی و تسلیت فرارسیدن ماه محرم و گرامیداشت شهدای ۲۳ خرداد اظهار کرد: محرم امسال با بعثت مردمی هم‌زمان شده است؛ تقارنی که هم بر شکوه اجتماعات مردمی می‌افزاید و هم پیام عاشورا را بیش از گذشته در سطح جهانی منتشر می‌کند.

وی افزود: جهانی‌سازی معرفت حسینی، کلید ظهور امام زمان(عج) است و این هم‌زمانی نشان می‌دهد که منطق و مکتب سیدالشهدا(ع) همچنان زنده، پویا و کارآمدترین گفتمان برای مقابله با استکبار و ظلم در جهان است.

امام جمعه الوند با اشاره به نامگذاری ۲۳ خرداد به عنوان «روز شهدای اقتدار و اتحاد ملی ایران» گفت: این مناسبت یادآور حماسه‌آفرینی رزمندگان و فرماندهانی است که با ایثار و جانفشانی خود از عزت و امنیت کشور دفاع کردند.

وی با گرامیداشت یاد فرماندهان شهید اظهار کرد: شهدایی همچون شهید باقری، شهید سلامی و شهید حاجی‌زاده با مجاهدت‌های خود نشان دادند که هیچ قدرتی توان ایستادگی در برابر اراده ملت ایران را ندارد.

مهدوی در ادامه با اشاره به ابعاد مختلف جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: امروز کشور درگیر جنگی همه‌جانبه در عرصه‌های اقتصادی، رسانه‌ای، اطلاعاتی و روانی است که هدف اصلی آن تضعیف تاب‌آوری ملی و ایجاد شکاف در انسجام داخلی است.

وی افزود: در چنین شرایطی مرجعیت رسانه‌ای داخلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و هرگونه تأخیر یا ضعف در اطلاع‌رسانی می‌تواند زمینه سوءاستفاده دشمن و کاهش اعتماد عمومی را فراهم کند.

امام جمعه الوند خاطرنشان کرد: در هندسه جدید امنیت ملی، اعتماد مردم و میزان تاب‌آوری اجتماعی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت محسوب می‌شود و دشمن تلاش می‌کند با ایجاد تردید، ناامیدی، ترس، بدبینی و اختلاف، این سرمایه اجتماعی را هدف قرار دهد.

وی با تأکید بر اهمیت مقابله با جنگ شناختی اظهار کرد: امروز بخش مهمی از میدان نبرد در عرصه ذهن‌ها و افکار عمومی شکل گرفته است، هرچند قدرت دفاعی و توان بازدارندگی نظامی همچنان نقشی اساسی در تأمین امنیت کشور ایفا می‌کند.

مهدوی ادامه داد: شکستن فضای سکوت، دفاع از منافع ملی و پرهیز از دوگانه‌سازی‌های کاذب از جمله الزامات حفظ امنیت ملی در شرایط جنگ ترکیبی است.

وی با اشاره به ضرورت تقویت ابعاد مختلف تاب‌آوری ملی گفت: ارتقای انسجام اجتماعی، بهبود وضعیت معیشت مردم، افزایش امید اجتماعی و هوشیاری در برابر عملیات روانی دشمن از مهم‌ترین راهکارهای خنثی‌سازی توطئه‌ها و کاهش آسیب‌پذیری کشور است.

امام جمعه الوند همچنین با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد خطای محاسباتی در میان افکار عمومی و مسئولان افزود: دشمنان جمهوری اسلامی با بهره‌گیری از جنگ رسانه‌ای و روانی در پی تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌ها هستند، اما ملت ایران بارها نشان داده‌اند که در برابر این فشارها ایستادگی خواهند کرد.

وی تأکید کرد: اتحاد و همبستگی ملت ایران ریشه در فرهنگ عاشورا، آموزه‌های امام راحل و پیروی از ولایت دارد و همین سرمایه بزرگ، مهم‌ترین عامل ناکامی دشمنان در دستیابی به اهدافشان بوده است.

مهدوی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت سالروز تأسیس جهاد سازندگی اظهار کرد: فرمان تاریخی حضرت امام خمینی(ره) در ۲۷ خرداد سال ۱۳۵۸ برای تشکیل جهاد سازندگی، منشأ خدمات گسترده و ماندگاری در عرصه‌های عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و تربیتی کشور شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ملت ایران با الهام از فرهنگ عاشورا و با تکیه بر وحدت، ایمان و روحیه مقاومت، در برابر تهدیدها و فشارها ایستادگی خواهد کرد و مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی را ادامه خواهد داد.