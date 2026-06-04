https://mehrnews.com/x3cffb ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۷ کد مطلب 6850600 استانها قزوین استانها قزوین ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۷ جشن با شکوه غدیر در الوند الوند- جشن با شکوه غدیر پنجشنبه شب در شهر الوند برگزار شد. دریافت 9 MB کد مطلب 6850600 کپی شد مطالب مرتبط الوند در نودوپنجمین شب؛ مردم همچنان در مسیر همدلی مهرگان در مسیر همبستگی؛ نودوچهارمین شب حضور مردم به ثبت رسید امام جمعه الوند: غدیر منشور هدایت امت اسلامی است مجموعه شعر «لبخند خورشید» در همدان رونمایی شد برچسبها الوند مهمونی کیلومتری غدیر 1405 عید سعید غدیرخم
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