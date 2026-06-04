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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۷

جشن با شکوه غدیر در الوند

جشن با شکوه غدیر در الوند

الوند- جشن با شکوه غدیر پنجشنبه شب در شهر الوند برگزار شد.

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کد مطلب 6850600

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