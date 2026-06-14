به گزارش خبرنگار مهر،ابراهیم هزارجریبی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نامگذاری هفته جهاد کشاورزی اظهار کرد: ۲۱ تا ۲۷ خردادماه به مناسبت فرمان تاریخی حضرت امام خمینی(ره) برای تشکیل جهاد سازندگی، به عنوان هفته جهاد کشاورزی نامگذاری شده است؛ نهادی که نقش مهمی در توسعه و آبادانی روستاها و بخش کشاورزی کشور ایفا کرده است.

وی با بیان اینکه گلستان از استان‌های راهبردی کشور در بخش کشاورزی به شمار می‌رود، افزود: این استان در تولید بسیاری از محصولات اساسی جایگاه برجسته‌ای دارد و در محصولاتی مانند گندم، دانه‌های روغنی و گوشت مرغ از تأمین‌کنندگان اصلی نیاز کشور محسوب می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان ادامه داد: توسعه فعالیت‌ها در حوزه آبزی‌پروری، پرورش میگو، تولید خاویار، زنبورداری، کشت گیاهان دارویی و گسترش گلخانه‌ها از جمله برنامه‌هایی است که می‌تواند سهم بیشتری در اقتصاد استان و ایجاد ارزش افزوده برای بخش کشاورزی داشته باشد.

هزارجریبی یکی از مهم‌ترین تصمیمات دولت در ماه‌های اخیر را یکسان‌سازی نرخ ارز دانست و گفت: در گذشته واردات برخی محصولات اساسی و نهاده‌ها با ارز ترجیحی انجام می‌شد که موجب کاهش رقابت‌پذیری تولید داخلی و محدود شدن درآمد کشاورزان بود، اما با اجرای سیاست‌های جدید، شرایط اقتصادی تولید محصولات زراعی بهبود یافته است.

وی افزود: افزایش قیمت محصولات اساسی از جمله گندم، جو و دانه‌های روغنی باعث شده تولید این محصولات برای کشاورزان صرفه اقتصادی بیشتری پیدا کند و انگیزه برای توسعه کشت محصولات راهبردی افزایش یابد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان با اشاره به روند خرید محصولات کشاورزان اظهار کرد: امسال بخش خصوصی با حضور فعال در بازار، خرید محصولات را با رقابت بیشتری انجام داده و پرداخت مطالبات کشاورزان نیز در مدت زمان کوتاه‌تری صورت گرفته است که این موضوع رضایت تولیدکنندگان را به همراه داشته است.

وی درباره خرید تضمینی گندم نیز گفت: این محصول همچنان توسط دولت خریداری می‌شود و تلاش شده فرآیند ثبت اطلاعات و پرداخت مطالبات کشاورزان بدون وقفه انجام شود. بخشی از مطالبات گندم‌کاران پرداخت شده و روند تسویه کامل نیز در حال انجام است.

هزارجریبی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت صنعت مرغداری اشاره کرد و گفت: اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز موجب افزایش هزینه تأمین نهاده‌های دامی شد، اما دولت برای کاهش فشار بر تولیدکنندگان، برنامه‌هایی از جمله خرید اعتباری نهاده‌ها از طریق بانک و تأمین نهاده به صورت مدت‌دار از سوی شرکت پشتیبانی امور دام را در دستور کار قرار داد.

وی اظهار امیدواری کرد با استمرار سیاست‌های حمایتی، توسعه زنجیره‌های تولید و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، جایگاه گلستان در تأمین امنیت غذایی کشور بیش از گذشته تقویت شود.

گلستان از بحران تأمین نهاده و مرغ عبور کرد

هزارجریبی اظهار کرد: هم‌زمان با آغاز جنگ و بروز مشکلاتی در برخی بنادر و مسیرهای تأمین کالا، نگرانی‌هایی درباره تأمین نهاده‌های دامی و استمرار تولید در واحدهای مرغداری به وجود آمد، اما دولت با استفاده از مسیرهای جایگزین و تأمین نهاده از کشورهای همسایه از جمله روسیه و قزاقستان، اجازه نداد روند تولید دچار وقفه شود.

وی افزود: در مقطعی از اواخر اسفندماه تا اوایل فروردین، به دلیل مجموعه‌ای از عوامل از جمله شرایط جنگی، مشکلات حمل‌ونقل، تأمین سوخت و برخی محدودیت‌های زیرساختی، نگرانی‌هایی در میان تولیدکنندگان ایجاد شد، اما با برگزاری نشست‌های مستمر و حضور میدانی مسئولان، شرایط مدیریت و آرامش به بخش تولید بازگردانده شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان با اشاره به همکاری دستگاه‌های اجرایی در این زمینه گفت: شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت گاز، فرمانداران و مسئولان استانی در کنار تولیدکنندگان قرار گرفتند و با هماهنگی و حمایت‌های لازم، از بروز خسارت‌های گسترده در واحدهای تولیدی جلوگیری شد.

هزارجریبی ادامه داد: در دوره‌ای که کاهش عرضه مرغ گرم در بازار پیش‌بینی می‌شد، وزارت جهاد کشاورزی با خرید و ذخیره‌سازی مرغ مازاد و همچنین واردات محدود از کشورهای همسایه، زمینه تنظیم بازار را فراهم کرد.

وی اظهار کرد: در روزهایی که عرضه مرغ گرم کاهش یافته بود، توزیع ذخایر مرغ منجمد مانع از کمبود کالا در بازار شد و نیاز مصرف‌کنندگان به طور کامل تأمین شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان با بیان اینکه امروز شرایط بازار به حالت عادی بازگشته است، گفت: در حال حاضر مرغ و سایر کالاهای اساسی به میزان کافی در بازار موجود است و هیچ‌گونه نگرانی از بابت تأمین اقلام ضروری وجود ندارد.

هزارجریبی تأکید کرد: مجموعه وزارت جهاد کشاورزی با استفاده از ذخایر راهبردی، تأمین به‌موقع نهاده‌ها و بهره‌گیری از مسیرهای جایگزین، توانست در شرایط حساس، مأموریت حفظ امنیت غذایی را به خوبی انجام دهد و اجازه ندهد کوچک‌ترین خللی در تأمین نیازهای مردم ایجاد شود.