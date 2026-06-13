نخستین مدرسه هرمزگان به نیروگاه خورشیدی مجهز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور چروند با اعلام این خبر، اظهار کرد: بر اساس قرارداد ۲۰ ساله منعقد شده، درآمد حاصل از فروش برق تولیدی این نیروگاه خورشیدی بهطور مستقیم در اختیار همان مدرسه قرار میگیرد و در راستای توسعه و تقویت اهداف آموزشی هزینه خواهد شد.
وی با بیان اینکه این طرح میتواند به عنوان الگویی موفق در تأمین بخشی از هزینههای مراکز آموزشی مورد توجه قرار گیرد، افزود: مدارس علاوه بر نقش آموزشی میتوانند در حوزه فرهنگسازی حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار نیز نقشآفرینی مؤثری داشته باشند.
چروند ادامه داد: امسال تفاهمنامه راهبردی میان سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق « ساتبا » و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور منعقد شده است که بر اساس آن ۱۲ هزار نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی در مدارس دولتی نصب و راهاندازی خواهد شد.
وی تصریح کرد: با اجرای این طرح ملی، ظرفیت نیروگاههای خورشیدی احداثی در مدارس کشور به ۶ هزار مگاوات خواهد رسید که گامی مهم در توسعه انرژیهای پاک و کاهش ناترازی انرژی در کشور محسوب میشود.
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