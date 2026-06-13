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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۱

نخستین مدرسه هرمزگان به نیروگاه خورشیدی مجهز شد

نخستین مدرسه هرمزگان به نیروگاه خورشیدی مجهز شد

بندرعباس - مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان گفت: مدرسه ابتدایی انقلاب اسلامی در روستای مغ احمد پایین بندرعباس به‌عنوان نخستین مدرسه استان به نیروگاه خورشیدی مجهز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور چروند با اعلام این خبر، اظهار کرد: بر اساس قرارداد ۲۰ ساله منعقد شده، درآمد حاصل از فروش برق تولیدی این نیروگاه خورشیدی به‌طور مستقیم در اختیار همان مدرسه قرار می‌گیرد و در راستای توسعه و تقویت اهداف آموزشی هزینه خواهد شد.

وی با بیان اینکه این طرح می‌تواند به عنوان الگویی موفق در تأمین بخشی از هزینه‌های مراکز آموزشی مورد توجه قرار گیرد، افزود: مدارس علاوه بر نقش آموزشی می‌توانند در حوزه فرهنگ‌سازی حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار نیز نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند.

چروند ادامه داد: امسال تفاهم‌نامه راهبردی میان سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق « ساتبا » و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور منعقد شده است که بر اساس آن ۱۲ هزار نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی در مدارس دولتی نصب و راه‌اندازی خواهد شد.

وی تصریح کرد: با اجرای این طرح ملی، ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی احداثی در مدارس کشور به ۶ هزار مگاوات خواهد رسید که گامی مهم در توسعه انرژی‌های پاک و کاهش ناترازی انرژی در کشور محسوب می‌شود.

کد مطلب 6858995

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