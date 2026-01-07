به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر چهارشنبه نخستین نیروگاه خورشیدی خیرساز ویژه مدارس شبانهروزی استان هرمزگان، در آئینی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در روستای شهرک مطهر از توابع شهرستان بشاگرد افتتاح شد.
این نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۲۰ کیلووات و با اعتبار ۹۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ احداث شده و با هدف تأمین برق پایدار مدرسه، کاهش هزینههای آموزشی و رفاهی و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و خوابگاهی به بهرهبرداری رسیده است.
منوچهر ضیایی مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان در این مراسم با اشاره به نقش زیرساختهای انرژی در ارتقای کیفیت آموزشی، گفت: اجرای چنین طرحهایی ضمن ایجاد پایداری انرژی در مدارس شبانهروزی، به کاهش هزینهها و تقویت امکانات رفاهی و آموزشی کمک میکند و نمونهای از سرمایهگذاری ماندگار در آموزش و حمایت از عدالت آموزشی است.
وی افزود: توسعه انرژیهای تجدید پذیر در مدارس، علاوه بر رفع بخشی از نیازهای زیرساختی مناطق کمبرخوردار، مسیر حرکت به سمت انرژی پاک پایدار و حفاظت از محیط زیست را نیز هموار میکند.
جمشید خرمی فرماندار شهرستان بشاگرد نیز با تأکید بر اهمیت این طرح در مناطق محروم، گفت: احداث این نیروگاه خورشیدی در مدرسه شبانهروزی، اقدامی مؤثر برای ارتقای خدمات عمومی و آموزشی در بشاگرد است و میتواند در پایداری خدمات و کاهش فشار هزینهای مدارس نقشآفرین باشد.
الیاس نظری رئیس آموزش و پرورش شهرستان بشاگرد با قدردانی از مشارکت خیران در توسعه زیرساختهای آموزشی، گفت: این طرح علاوه بر تأمین انرژی پایدار، زمینه ارتقای خدمات آموزشی و خوابگاه را فراهم کرده و به شکل مستقیم از دانشآموزان محروم حمایت میکند.
بهرهبرداری از این نیروگاه خورشیدی، گامی مهم در راستای توسعه انرژیهای تجدید پذیر در مدارس شبانهروزی استان هرمزگان و بهبود کیفیت خدمات آموزشی در مناطق کمتر برخوردار به شمار میرود.
