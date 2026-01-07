  1. استانها
اولین نیروگاه خورشیدی خیرساز در مدارس شبانه‌روزی بشاگرد افتتاح شد

بندرعباس-نخستین نیروگاه خورشیدی خیرساز ویژه مدارس شبانه‌روزی استان هرمزگان، در آئینی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در روستای شهرک مطهر از توابع شهرستان بشاگرد افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر چهارشنبه نخستین نیروگاه خورشیدی خیرساز ویژه مدارس شبانه‌روزی استان هرمزگان، در آئینی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در روستای شهرک مطهر از توابع شهرستان بشاگرد افتتاح شد.

این نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۲۰ کیلووات و با اعتبار ۹۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ احداث شده و با هدف تأمین برق پایدار مدرسه، کاهش هزینه‌های آموزشی و رفاهی و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و خوابگاهی به بهره‌برداری رسیده است.

منوچهر ضیایی مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان در این مراسم با اشاره به نقش زیرساخت‌های انرژی در ارتقای کیفیت آموزشی، گفت: اجرای چنین طرح‌هایی ضمن ایجاد پایداری انرژی در مدارس شبانه‌روزی، به کاهش هزینه‌ها و تقویت امکانات رفاهی و آموزشی کمک می‌کند و نمونه‌ای از سرمایه‌گذاری ماندگار در آموزش و حمایت از عدالت آموزشی است.

وی افزود: توسعه انرژی‌های تجدید پذیر در مدارس، علاوه بر رفع بخشی از نیازهای زیرساختی مناطق کم‌برخوردار، مسیر حرکت به سمت انرژی پاک پایدار و حفاظت از محیط زیست را نیز هموار می‌کند.

جمشید خرمی فرماندار شهرستان بشاگرد نیز با تأکید بر اهمیت این طرح در مناطق محروم، گفت: احداث این نیروگاه خورشیدی در مدرسه شبانه‌روزی، اقدامی مؤثر برای ارتقای خدمات عمومی و آموزشی در بشاگرد است و می‌تواند در پایداری خدمات و کاهش فشار هزینه‌ای مدارس نقش‌آفرین باشد.

الیاس نظری رئیس آموزش و پرورش شهرستان بشاگرد با قدردانی از مشارکت خیران در توسعه زیرساخت‌های آموزشی، گفت: این طرح علاوه بر تأمین انرژی پایدار، زمینه ارتقای خدمات آموزشی و خوابگاه را فراهم کرده و به شکل مستقیم از دانش‌آموزان محروم حمایت می‌کند.

بهره‌برداری از این نیروگاه خورشیدی، گامی مهم در راستای توسعه انرژی‌های تجدید پذیر در مدارس شبانه‌روزی استان هرمزگان و بهبود کیفیت خدمات آموزشی در مناطق کمتر برخوردار به شمار می‌رود.

