هشدار درباره تحرکات برای تضعیف نقش آنروا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، محمود خلف، کارشناس امور آوارگان و رئیس پیشین کمیته مشترک آوارگان، اعلام کرد که آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی «آنروا» در مرحله‌ای دشوار و پیچیده قرار دارد.

وی گفت که طی سال‌های اخیر صدها نفر از کارکنان آنروا اخراج شده‌اند و خدمات و برنامه‌های این آژانس نیز کاهش یافته است.

خلف افزود که تصمیم اخیر برای اخراج ۷۰ کارمند آنروا در پاسخ به فشارها و مطالبات رژیم صهیونیستی درباره کارکنان و برنامه‌های این نهاد اتخاذ شده و موجی از مخالفت و اعتراض را در میان آوارگان و کارکنان آنروا به دنبال داشته است.

وی هشدار داد که تحولات جاری، نگرانی‌ها درباره وجود سیاستی هدفمند برای تضعیف آنروا و از بین بردن نقش تاریخی آن در حمایت از آوارگان فلسطینی را افزایش داده است.

این کارشناس امور آوارگان خواستار توقف اقدامات تنبیهی علیه کارکنان آنروا و تقویت خدمات و برنامه‌های این آژانس شد.

خلف تاکید کرد که آنروا شاهدی بین‌المللی بر مسئله آوارگانی فلسطینی است و مسئولیت ارائه خدمات اساسی به آنان را بر عهده دارد.