به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد، گذرگاه های غزه باید فورا برای ورود کمک های انسانی بدون هیچ مانعی بازگشایی شوند.

وی اضافه کرد، ۱۳۶ تن از کارمندان سازمان ملل حین انجام وظایفشان طی سال گذشته جان خود را از دست دادند. در این میان ۸۰ تن از آنها در آژانس کار و امداد آنروا در نوار غزه فعالیت می کردند.

گوترش تصریح کرد، این بیشترین آمار از کارمندان سازمان ملل است که جان خود را در درگیری ها یا حوادث دیگر در طول تاریخ از دست داده اند. هدف قرار دادن نیروهای سازمان ملل و حافظ صلح نقض قوانین بین المللی به شمار می رود.

لازم به ذکر است روز گذشته روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونوت اعلام کرد رژیم صهیونیستی ورود کمک‌های انسانی به نوار غزه را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است.

این در حالی است که پیش از این نیز، کمک‌ها به شکلی محدود و جزئی وارد نوار غزه می‌شد و رژیم اشغالگر به تعهدات خود به موجب توافق آتش‌بس به هیچ وجه پایبند نبوده است.