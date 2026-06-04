اسرائیل به دنبال «تغییر واقعیت» در فلسطین با زور و خشونت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، اعضای گروه عربی در سازمان ملل متحد با صدور بیانیهای ضمن هشدار نسبت به وخامت اوضاع در کرانه باختری، قدس و نوار غزه، اقدامات اخیر کابینه رژیم صهیونیستی را بخشی از یک راهبرد یکپارچه برای تضعیف حقوق فلسطینیان و از بین بردن فرصت تشکیل دولت مستقل فلسطین دانست.
بر اساس این گزارش، نمایندگان کشورهای عربی در سازمان ملل با انتقاد از سیاستهای کابینه نتانیاهو، سموتریچ و بنگویر اعلام کردند که کابینه فعلی اسرائیل با سوءاستفاده از شرایط منطقهای، در حال تحمیل تغییرات یکجانبه در اراضی اشغالی است..
در این بیانیه تأکید شده است که طرحهای توسعهطلبانه شهرکسازی با هدف اتصال کانونهای صهیونیستنشین و تقسیم جغرافیایی کرانه باختری صورت میگیرد که عملاً حل مناقشه بر مبنای «راهکار دو دولتی» را به بنبست میکشاند.
اعضای گروه عربی در سازمان ملل همچنین با اشاره به وجود شواهد مستند از تعرض و خشونت جنسی علیه اسرای فلسطینی، از جمله زنان و دختران، این موارد را بخشی از سیاستهای سازمانیافته تلقی کرد.
این بیانیه در پایان ضمن محکومیت اقدامات علیه آژانس امدادرسانی سازمان ملل (آنروا)، هرگونه تلاش برای تغییر وضعیت حقوقی اراضی اشغالی سال ۱۹۶۷، از جمله قدس شرقی را مردود دانست..
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