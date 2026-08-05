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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۵۸

محدودیت تردد در محور حاجی‌آباد–بندرعباس به دلیل اجرای عملیات راهسازی

محدودیت تردد در محور حاجی‌آباد–بندرعباس به دلیل اجرای عملیات راهسازی

بندرعباس-مرکز مدیریت راه‌ها از اعمال محدودیت تردد در محور حاجی‌آباد–بندرعباس به دلیل اجرای عملیات راهسازی در محدوده تونل شهید میرزایی (سرزه) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این اطلاعیه، عملیات کارگاه جاده‌ای از ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ آغاز شده و تا ۳۰ آبان ۱۴۰۵ در محدوده کیلومتر ۱۲۰ تا ۱۲۱ این محور ادامه خواهد داشت. در این مدت، تردد وسایل نقلیه در بازه زمانی ساعت ۶ تا ۱۸ با محدودیت همراه بوده و در صورت نیاز، محور به‌صورت موقت مسدود خواهد شد.

همچنین اعلام شده است که در زمان انسداد، تردد خودروها در محدوده کارگاه به‌صورت دوطرفه از مسیر محور بندرعباس–حاجی‌آباد انجام می‌شود.

از رانندگان درخواست شده است ضمن رعایت سرعت مطمئنه، به علائم هشداردهنده و دستورات عوامل راهداری توجه کنند تا تردد با ایمنی بیشتری انجام شود.

کد مطلب 6909349

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