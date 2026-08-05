به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این اطلاعیه، عملیات کارگاه جاده‌ای از ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ آغاز شده و تا ۳۰ آبان ۱۴۰۵ در محدوده کیلومتر ۱۲۰ تا ۱۲۱ این محور ادامه خواهد داشت. در این مدت، تردد وسایل نقلیه در بازه زمانی ساعت ۶ تا ۱۸ با محدودیت همراه بوده و در صورت نیاز، محور به‌صورت موقت مسدود خواهد شد.

همچنین اعلام شده است که در زمان انسداد، تردد خودروها در محدوده کارگاه به‌صورت دوطرفه از مسیر محور بندرعباس–حاجی‌آباد انجام می‌شود.

از رانندگان درخواست شده است ضمن رعایت سرعت مطمئنه، به علائم هشداردهنده و دستورات عوامل راهداری توجه کنند تا تردد با ایمنی بیشتری انجام شود.