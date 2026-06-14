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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۱۹

ترافیک سنگین در هراز؛ انسداد موقت محور کرج چالوس از امروز

ترافیک سنگین در هراز؛ انسداد موقت محور کرج چالوس از امروز

پلیس راه از ترافیک پرحجم در محور هراز و آزادراه‌های منتهی به تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در محور هراز مسیر شمال به جنوب، محدوده سه راهی چلاو، سنگین گزارش شده است.

وی افزود: ترافیک در آزادراه قزوین - کرج - تهران در حدفاصل قلمستان تا پل کلاک و همچنین محدوده وردآورد، آزادراه ساوه - تهران در حدفاصل نسیم شهر تا احمدآباد مستوفی، محور شهریار - تهران در برخی مقاطع و بزرگراه ورامین - تهران محدوده قلعه نو نیز سنگین و پرحجم است.

جانشین پلیس راه فراجا ادامه داد: در مقابل، تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس، آزادراه تهران - شمال، آزادراه قزوین - رشت در مسیر رفت و برگشت و همچنین محور هراز در مسیر جنوب به شمال روان گزارش شده است.

سرهنگ محبی با اشاره به شرایط جوی محورهای شمالی تصریح کرد: در حال حاضر تمامی محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخله جوی بوده و تردد در این مسیرها در شرایط عادی جریان دارد.

وی همچنین از اجرای یک کارگاه جاده‌ای مهم(نسب تورسنگی) در استان البرز خبر داد و گفت: محور قدیم کرج - چالوس در هر ۲ مسیر رفت و برگشت، در محدوده کرج تا شهرستانک، از روز یکشنبه ۲۴ خردادماه(امروز) تا روز چهارشنبه ۲۷ خردادماه، همه روزه از ساعت ۹:۰۰ صبح تا ۱۴:۰۰، به دلیل اجرای عملیات عمرانی و کارگاه جاده‌ای به طور موقت مسدود خواهد بود.

جانشین پلیس راه فراجا خاطرنشان کرد: در زمان اجرای این عملیات، تردد خودروها از مسیر جایگزین آزادراه تهران - شمال انجام می‌شود و رانندگان می‌توانند برای سفر به استان‌های شمالی از محورهای هراز، فیروزکوه و آزادراه قزوین - رشت نیز استفاده کنند.

سرهنگ محبی در پایان با اشاره به محورهای مسدود غیرشریانی گفت: محور پاتاوه - دهدشت همچنان مسدود است و رانندگان باید پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها را از مبادی رسمی پلیس راهور دریافت کنند.

کد مطلب 6859448

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