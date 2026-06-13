  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۸

افتتاح نیروگاه خورشیدی ۸۵ کیلوواتی سرای سالمندان بروجن

افتتاح نیروگاه خورشیدی ۸۵ کیلوواتی سرای سالمندان بروجن

بروجن-فرماندار شهرستان بروجن گفت: نیروگاه خورشیدی ۸۵ کیلوواتی سرای سالمندان امین بروجن با اعتباری بالغ بر ۷۲ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود زمانی اظهار کرد: این نیروگاه در فضایی به مساحت ۵۰۰ متر مربع بر روی سقف مجموعه سرای سالمندان امین بروجن احداث شده و تمامی مراحل طراحی، تأمین تجهیزات و اجرای آن با مشارکت خیرین نیک‌اندیش انجام شده است.

وی فزود: درآمد حاصل از آن به طور کامل صرف تأمین هزینه‌های جاری، توسعه خدمات رفاهی و ارتقای امکانات سرای سالمندان امین بروجن خواهد شد.

زمانی گفت: افتتاح این نیروگاه علاوه بر کمک به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و حفاظت از محیط زیست، زمینه ایجاد درآمدی پایدار برای این مرکز را فراهم کرده و گامی ارزشمند در راستای حمایت از سالمندان و تقویت مشارکت‌های خیرخواهانه به شمار می‌رود.

کد مطلب 6859012

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها