افتتاح نیروگاه خورشیدی ۸۵ کیلوواتی سرای سالمندان بروجن

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود زمانی اظهار کرد: این نیروگاه در فضایی به مساحت ۵۰۰ متر مربع بر روی سقف مجموعه سرای سالمندان امین بروجن احداث شده و تمامی مراحل طراحی، تأمین تجهیزات و اجرای آن با مشارکت خیرین نیک‌اندیش انجام شده است.

وی فزود: درآمد حاصل از آن به طور کامل صرف تأمین هزینه‌های جاری، توسعه خدمات رفاهی و ارتقای امکانات سرای سالمندان امین بروجن خواهد شد.

زمانی گفت: افتتاح این نیروگاه علاوه بر کمک به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و حفاظت از محیط زیست، زمینه ایجاد درآمدی پایدار برای این مرکز را فراهم کرده و گامی ارزشمند در راستای حمایت از سالمندان و تقویت مشارکت‌های خیرخواهانه به شمار می‌رود.