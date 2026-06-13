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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۰۴

سهم ۴۹درصدی بانوان استان سمنان از تسهیلات اشتغال؛ پرداخت‌ها تداوم دارد

سهم ۴۹درصدی بانوان استان سمنان از تسهیلات اشتغال؛ پرداخت‌ها تداوم دارد

سمنان- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی سمنان با اعلام پرداخت ۱۱هزار میلیارد ریال تسهیلات به بانوان، گفت: بانوان استان در بخش اشتغالزایی تبصره ۱۵، بیش از ۴۹ درصد تسهیلات را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کاظمی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در اقتصاد و دارایی استان سمنان از پرداخت بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات اشتغال و حمایتی به بانوان در استان سمنان خبر داد.

وی افزود: این رقم در قالب تسهیلات اشتغالزایی تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ پرداخت شد.

مدیرکل اقتصاد دارایی استان سمنان در ادامه اظهار داشت: در بخش تسهیلات اشتغالزایی، تعداد سه هزار و ۷۶۷ نفر از بانوان، در مجموع شش هزار و ۳۴۰ میلیارد ریال تسهیلات در بخش های خدمات، کشاورزی، صنعت و مشاغل خانگی دریافت کردند که این مبلغ بیش از ۴۹ درصد از تسهیلات پرداختی در قانون بودجه است.

کاظمی گفت: در بخش تسهیلات حمایتی جزء قانون بودجه نیز، دو هزار ۷۲۳ نفر از بانوان، موفق به دریافت تسهیلات به مبلغ چهار هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال شده که معادل ۶۷ درصد مجموع پرداختی ها است.

وی افزود: مجموع تسهیلات پرداختی تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به بانوان، ۱۱ هزار و ۹۰ میلیارد ریال بوده است همچنین مهلت تسهیلات پرداختی این بخش، در اردیبهشت سال جاری به پایان رسید و در سال جاری نیز با افزایش بودجه، این تسهیلات تداوم خواهد داشت.

کد مطلب 6859021

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