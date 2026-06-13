به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر شنبه به مناسبت سالروز گرامیداشت خانواده و تکریم بازنشستگان، با حضور در منازل علیرضا مظفریزاده و اسماعیل روحانی از بازنشستگان استانداری بوشهرضمن دیدار و گفت و گو آنان و خانواده شان که در فضایی صمیمی و با هدف تجلیل از سالها خدمات ارزشمند بازنشستگان برگزار شد، با قدردانی از تلاشها و خدمات صادقانه این بازنشستگان اظهار کرد: شما در مجموعه استانداری و در جایگاههای مختلف، خدمات صادقانه، مؤثر و ماندگاری ارائه کردید و بر همین اساس، تکریم و قدردانی از بازنشستگان وظیفهای مهم بر عهده مسئولان است.
استاندار بوشهر با بیان اینکه مناسبتهایی مانند روز خانواده و تکریم بازنشستگان بهانهای برای دیدار و قدردانی از این بزرگان است، افزود: بازنشستگان دارای دانش، تجربه و سرمایههای گرانسنگی هستند که استفاده از این ظرفیت میتواند در پیشبرد امور و انتقال تجربه به نسلهای آینده نقش مؤثری ایفا کند.
دکتر زارع، بازنشستگان را سرمایههای ارزشمند نظام اداری، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور دانست و تصریح کرد: یکی از مسیرهای مناسب برای بهرهگیری از تجربیات بازنشستگان، برگزاری نشستهای صمیمی و تخصصی با این عزیزان است تا تجربیات آنان در اختیار مدیران و کارکنان جوان قرار گیرد.
استاندار بوشهر با تأکید بر پیگیری مطالبات بازنشستگان خاطرنشان کرد: مجموعه مدیریت استان تمام تلاش خود را برای پیگیری مطالبات و رفع مشکلات بازنشستگان به کار خواهد گرفت و امیدواریم با همکاری دستگاههای ذیربط بتوانیم بخشی از دغدغههای این عزیزان را برطرف کنیم.
فردین اسلامیراد معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری بوشهر در ادامه این دیدار گزارشی از اقدامات انجامشده در زمینه تکریم بازنشستگان، برنامههای حمایتی و پیگیریهای صورتگرفته برای بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی آنان ارائه کرد و به برخی از موضوعات مطرحشده از سوی بازنشستگان پاسخ داد.
در این نشست، بازنشستگان به بیان مسائل، دغدغهها و مطالبات خود در حوزههای مختلف پرداختند و خواستار توجه بیشتر به این موضوعات شدند.در این دیدارها، علاوه بر معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار، فرماندار بوشهر و مدیرکل حوزه استاندار نیز استاندار بوشهر را همراهی میکردند.
نظر شما