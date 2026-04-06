تأکید استاندارخراسان جنوبی بر تکریم مردم و پیگیری مصوبات تا حصول نتیجه

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی ظهر دوشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی استان با اشاره به اهمیت خدمت‌رسانی صادقانه به مردم، اظهار داشت: ملاک ارزیابی مدیران، میزان تکریم ارباب‌رجوع و پاسخگویی به مطالبات مردمی است و در این زمینه هیچ‌گونه کوتاهی پذیرفتنی نیست.

وی با بیان اینکه در نظام اداری باید «حق با مردم» محور تصمیم‌گیری‌ها باشد، افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با حضور در میان مردم و برپایی میزهای خدمت، مسائل و مشکلات را به‌صورت میدانی پیگیری و حل‌وفصل کنند.

استاندار خراسان جنوبی همچنین به ضرورت توجه به خانواده‌های معظم شهدا اشاره کرد و گفت: خدمت به مردم، به‌ویژه خانواده‌های شهدا، یک تکلیف است و همه ما باید در این مسیر با احساس مسئولیت مضاعف عمل کنیم.

هاشمی با تأکید بر تقویت ارتباط مدیران با رسانه‌ها ادامه داد: رسانه‌ها بازوی نظارتی و مطالبه‌گر جامعه هستند و باید ارتباط مؤثر و پاسخگو با آن‌ها در دستور کار مدیران قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر استفاده از ظرفیت نهادهای انقلابی برای توسعه استان تأکید کرد و گفت: باید از فرصت حضور این نهادها و ظرفیت‌های ملی برای جذب منابع و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای بهره‌برداری حداکثری صورت گیرد.

لزوم رسیدگی به مطالبات بازنشستگان

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به مشکلات بازنشستگان افزود: افرادی که سال‌ها خدمت کرده‌اند، انتظار دارند در زمان بازنشستگی از حداقل‌های معیشتی و پرداخت به‌موقع مطالبات خود برخوردار شوند و این موضوع باید با جدیت دنبال شود.

وی همچنین به اقدامات صورت‌گرفته در حوزه پرداخت‌ها و حمایت از کارکنان اشاره کرد و گفت: با وجود محدودیت‌ها، تلاش شده است حقوق و مطالبات کارکنان و بازنشستگان به‌موقع پرداخت شود و این روند باید استمرار یابد.

پیگیری مستمر مصوبات و پروژه‌ها

هاشمی با تأکید بر ضرورت نظارت بر اجرای مصوبات شورای برنامه‌ریزی اظهار داشت: مصوبات نباید روی کاغذ باقی بماند و لازم است تا حصول نتیجه به‌صورت ماهانه رصد و گزارش‌گیری شود.

وی افزود: دستگاه‌ها موظف‌اند در صورت عدم اجرای مصوبات، دلایل آن را به‌صورت شفاف ارائه دهند تا موانع موجود برطرف شود.

استاندار خراسان جنوبی در پایان با قدردانی از تلاش مدیران و دستگاه‌های اجرایی استان گفت: همراهی، همدلی و تلاش جهادی مدیران، زمینه‌ساز پیشرفت و توسعه استان خواهد بود و انتظار می‌رود این مسیر با قوت ادامه یابد.