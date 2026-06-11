پیام استاندار البرز به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن این پیام آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
خانواده، کانون مهر، آرامش و تعالی انسان و زیربنای استحکام و پیشرفت هر جامعه است. در این میان، بازنشستگان عزیز به عنوان گنجینههای ارزشمند تجربه، دانش و خدمت، سرمایههای اجتماعی ماندگاری هستند که سالهای عمر خود را صادقانه در مسیر توسعه و آبادانی کشور سپری کردهاند.
فرارسیدن «روز خانواده و تکریم بازنشستگان» فرصت مغتنمی است تا ضمن پاسداشت جایگاه رفیع خانواده، از تلاشهای بیدریغ و خدمات ارزنده بازنشستگان گرانقدر قدردانی کنیم؛ بزرگوارانی که با تعهد، مسئولیتپذیری و روحیه خدمت، نقش مؤثری در پیشرفت میهن اسلامی ایفا کردهاند و امروز نیز با انتقال تجربه و اندوختههای ارزشمند خود، یاریگر نسلهای آینده هستند.
اینجانب این مناسبت فرخنده را به تمامی خانوادههای شریف و صمیمی استان البرز و همچنین بازنشستگان ارجمند تبریک عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال، سلامتی، عزت، نشاط و توفیق روزافزون این عزیزان را مسئلت دارم. امید است با تقویت بنیان خانواده و تکریم شایسته پیشکسوتان عرصه خدمت، شاهد جامعهای پویا، همدل و سرشار از امید و پیشرفت باشیم.
مجتبی عبداللهی
استاندار البرز
نظر شما