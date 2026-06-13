پیام تسلیت استاندار البرز به مناسبت سالگرد جنگ ۱۲ روزه

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام تسلیت استاندار البرز به مناسبت سالگرد شهادت فرماندهان، سرداران و مردم در جنگ ۱۲ روزه آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سالگرد شهادت جمعی از فرماندهان، سرداران رشید اسلام و مردم مظلوم و مقاوم در جنگ ۱۲ روزه، یادآور حماسه‌ای ماندگار از ایثار، فداکاری و دفاع جانانه از عزت، استقلال و امنیت میهن اسلامی است.

شهدای والامقام این نبرد، با نثار جان خویش، برگ زرینی در تاریخ پرافتخار ایران اسلامی رقم زدند و با پایمردی و ازخودگذشتگی، درس استقامت و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی را برای نسل‌های آینده به یادگار گذاشتند.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره تمامی شهدای این حماسه، به ویژه فرماندهان و سرداران سرافراز و مردم شهید و مقاوم، سالگرد شهادت آنان را به خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان و آحاد ملت شریف ایران اسلامی تسلیت و تعزیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، علو درجات برای شهیدان گرانقدر و صبر و اجر برای بازماندگان مسئلت دارم.

مجتبی عبداللهی

استاندار البرز