به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت الله اسماعیلی، شامگاه شنبه، در جمع فرماندهان، کارکنان انتظامی و خانواده‌های معظم شهدا بر ضرورت پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی و راه شهدا تأکید کرد.

امام جمعه قرچک با اشاره به جایگاه والای شهیدان اظهار داشت: شهدا نیازی به تعریف و تمجید ما ندارند، چرا که خداوند متعال در قرآن کریم مقام و منزلت آنان را تبیین کرده است.

وی با اشاره به نقش مردم دیار ۱۵ خرداد در شکل‌گیری نهضت اسلامی افزود: مردم ورامین با بصیرت، شجاعت و ایثار در مسیر انقلاب اسلامی گام برداشتند و با نثار جان خود در حفظ و استحکام این نظام نقش‌آفرینی کردند.

اسماعیلی با بیان اینکه انقلاب اسلامی با تقدیم هزاران شهید به ثمر رسیده است، تصریح کرد: ملت ایران هرگز اجازه نخواهد داد دستاوردهای ارزشمند انقلاب، پیشرفت‌های علمی و توان دفاعی کشور از بین برود و در برابر زیاده‌خواهی دشمنان کوتاه نخواهد آمد.

امام جمعه قرچک با اشاره به بدعهدی قدرت‌های استکباری خاطرنشان کرد: تجربه تاریخی نشان داده است که عقب‌نشینی در برابر دشمنان نتیجه‌ای جز از دست رفتن عزت و استقلال ملت‌ها ندارد و شهدا با ایثار و فداکاری، راه مقاومت، عزت و توکل به خدا را به ملت ایران آموختند.

وی بر ضرورت تقویت اقتصاد مقاومتی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی تأکید کرد و گفت: ملت ایران با اتکا به توانمندی‌های داخلی می‌تواند از مشکلات عبور کرده و در برابر فشارها و تحریم‌ها ایستادگی کند.

اسماعیلی همچنین از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای انتظامی در تأمین نظم و امنیت کشور قدردانی کرد و افزود: آرامش و امنیت امروز جامعه حاصل مجاهدت‌های خاموش و بی‌ادعای نیروهای انتظامی و صبر و همراهی خانواده‌های آنان است.

امام جمعه قرچک در پایان با تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، بر حفظ وحدت، تبعیت از ولایت و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کرد و گفت: ملت ایران با الهام از فرهنگ ایثار و شهادت، مسیر عزت، استقلال و پیشرفت کشور را با قدرت ادامه خواهد داد.